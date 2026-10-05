NTN24
Lunes, 05 de octubre de 2026
Lunes, 05 de octubre de 2026
Gustavo Petro

Petro respondió a tutela admitida en su contra y lanzó preguntas al registrador: "Espero sus respuestas de manera pública"

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro | Foto: EFE
El expresidente aseguró que sus cuestionamientos sobre las elecciones de 2026 están en manos de la justicia y volvió a señalar a la Registraduría por el uso de los códigos Hash en los formularios E-14.

Luego de que el Consejo de Estado admitiera una tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, el expresidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X y volvió a defender sus cuestionamientos sobre las elecciones presidenciales de 2026.

La acción judicial busca proteger los derechos a la honra, el buen nombre y la rectificación de Penagos y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de las afirmaciones realizadas por Petro, en las que cuestionó la transparencia del proceso electoral y planteó un supuesto fraude.

o

Tras conocerse la admisión de la tutela, el exmandatario aseguró que la denuncia sobre un eventual fraude “está en manos de la justicia” y sostuvo que sus cuestionamientos están relacionados con su derecho a participar en las elecciones.

Petro usó su respuesta para dirigirle dos preguntas al registrador Hernán Penagos. La primera estuvo relacionada con los códigos Hash de los archivos PDF de los formularios E-14.

Según el expresidente, el 97 % de estos documentos, publicados en Internet por Thomas Greg & Sons, no contaban con dicho mecanismo de seguridad, que, de acuerdo con su explicación, permite comprobar que un archivo digital no haya sido modificado.

¿Por qué no tenían el código Hash?”, preguntó Petro, quien, además, cuestionó si las elecciones locales de 2027 se realizarán bajo las mismas condiciones.

¿Va a efectuar las próximas elecciones locales también sin código Hash en los formularios, haciéndolas perder su transparencia?”, escribió.

El exmandatario también se refirió a un análisis estadístico que, según afirmó, examinó todas las mesas de votación y encontró patrones matemáticos en miles de ellas. Petro atribuyó este estudio a la agrupación Testigos Digitales y mencionó el modelo Wald-Wolfowitz, conocido como análisis de rachas.

A partir de ese informe, sostuvo que se habrían identificado comportamientos que, según su interpretación, no responderían al azar en los resultados electorales.

o

Asimismo, Petro volvió a cuestionar las declaraciones de Penagos sobre los formularios E-14 y aseguró que el registrador habría presentado como código Hash lo que, según él, solamente correspondía a una identificación alfanumérica.

“Usted, señor registrador, le mintió al pueblo colombiano”, afirmó el expresidente.

Finalmente, Petro hizo referencia a una declaración atribuida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionada con la elección de Abelardo de la Espriella, y preguntó a Penagos si esa afirmación podría constituir un elemento en contra de su actuación como registrador.

Espero sus respuestas de manera pública o en el proceso de tutela si así quiere”, concluyó Petro.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Petro

Gobierno de Colombia

Fraude electoral

Fraude

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe contra el Clan del Golfo: fue abatido cabecilla acusado de múltiples delitos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Cara a cara con Delcy Rodríguez: los temas que trataría María Corina Machado en supuesto encuentro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"Sánchez está inhabilitado para seguir gobernando España": José Matarí sobre convocatoria de elecciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Elecciones en Brasil
Brasil

Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos

Captura de alias Orlanda (Policía)
Captura

Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario

Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, los representantes de las principales potencias del mundo - Fotos: AFP/EFE
estrecho de Ormuz

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Christa Pike, mujer condenada a pena de muerte - Foto: EFE
Ejecuciones

Experta describe condición en que quedaría mujer condenada a muerte que sobrevivió a ejecución en Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
El contundente mensaje del congresista Carlos Giménez a los países que pretenden ayudar al régimen de Cuba - Foto: AFP
Congreso de Estados Unidos

"Nuestras leyes no son opcionales": el mensaje del congresista Carlos Giménez a los países que pretenden ayudar al régimen de Cuba de manera "ilícita"

Félix Plasencia, canciller del régimen de Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Félix Plasencia

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Tragedia en Bolivia (AFP)
Bolivia

Ya son nueve los muertos por explosión en guarnición militar en Bolivia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El contundente mensaje del congresista Carlos Giménez a los países que pretenden ayudar al régimen de Cuba - Foto: AFP
Congreso de Estados Unidos

"Nuestras leyes no son opcionales": el mensaje del congresista Carlos Giménez a los países que pretenden ayudar al régimen de Cuba de manera "ilícita"

Félix Plasencia, canciller del régimen de Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Félix Plasencia

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Tragedia en Bolivia (AFP)
Bolivia

Ya son nueve los muertos por explosión en guarnición militar en Bolivia

Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados
Tailandia

Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados

Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
Regimen chavista

¿Trump y Delcy Rodríguez cara a cara en NY? Hay pistas sobre un posible encuentro entre la encargada del régimen y el presidente de EE. UU.

Colapso de vivienda en Pereira - Foto: Alcaldía de Pereira
Terremoto en Colombia

Vivienda afectada por el terremoto colapsó en el centro de Pereira: mujer de 37 años quedó atrapada entre los escombros

David Racero - AFP
Polémica

A gritos, senador del Pacto Histórico llama "cerdos" a miembros del Senado: "Debe ser sancionado"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023