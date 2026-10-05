Petro respondió a tutela admitida en su contra y lanzó preguntas al registrador: "Espero sus respuestas de manera pública"

Luego de que el Consejo de Estado admitiera una tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, el expresidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X y volvió a defender sus cuestionamientos sobre las elecciones presidenciales de 2026.

La acción judicial busca proteger los derechos a la honra, el buen nombre y la rectificación de Penagos y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de las afirmaciones realizadas por Petro, en las que cuestionó la transparencia del proceso electoral y planteó un supuesto fraude.

Tras conocerse la admisión de la tutela, el exmandatario aseguró que la denuncia sobre un eventual fraude “está en manos de la justicia” y sostuvo que sus cuestionamientos están relacionados con su derecho a participar en las elecciones.

Petro usó su respuesta para dirigirle dos preguntas al registrador Hernán Penagos. La primera estuvo relacionada con los códigos Hash de los archivos PDF de los formularios E-14.

Según el expresidente, el 97 % de estos documentos, publicados en Internet por Thomas Greg & Sons, no contaban con dicho mecanismo de seguridad, que, de acuerdo con su explicación, permite comprobar que un archivo digital no haya sido modificado.

“¿Por qué no tenían el código Hash?”, preguntó Petro, quien, además, cuestionó si las elecciones locales de 2027 se realizarán bajo las mismas condiciones.

“¿Va a efectuar las próximas elecciones locales también sin código Hash en los formularios, haciéndolas perder su transparencia?”, escribió.

El exmandatario también se refirió a un análisis estadístico que, según afirmó, examinó todas las mesas de votación y encontró patrones matemáticos en miles de ellas. Petro atribuyó este estudio a la agrupación Testigos Digitales y mencionó el modelo Wald-Wolfowitz, conocido como análisis de rachas.

A partir de ese informe, sostuvo que se habrían identificado comportamientos que, según su interpretación, no responderían al azar en los resultados electorales.

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Asimismo, Petro volvió a cuestionar las declaraciones de Penagos sobre los formularios E-14 y aseguró que el registrador habría presentado como código Hash lo que, según él, solamente correspondía a una identificación alfanumérica.

“Usted, señor registrador, le mintió al pueblo colombiano”, afirmó el expresidente.

Finalmente, Petro hizo referencia a una declaración atribuida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionada con la elección de Abelardo de la Espriella, y preguntó a Penagos si esa afirmación podría constituir un elemento en contra de su actuación como registrador.

“Espero sus respuestas de manera pública o en el proceso de tutela si así quiere”, concluyó Petro.