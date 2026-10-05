Admiten tutela contra el expresidente Gustavo Petro por señalamientos del supuesto “fraude electoral”: ¿deberá retractarse?

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó una tutela en el Consejo de Estado contra el expresidente Gustavo Petro, después de los constantes señalamientos de fraude electoral que hizo en medio de los comicios a la Presidencia de Colombia que se desarrollaron este año.

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El recurso fue admitido para su estudio, con el objetivo de determinar si el exmandatario deberá retractarse por las constantes hipótesis que lanzó contra el registrador Penagos y la Registraduría Nacional sobre supuestas irregularidades en la jornada de votación para elegir presidente.

Cabe resaltar que el registrador Hernán Penagos, a nombre propio y de la entidad, presentó la tutela contra el expresidente Petro para proteger sus derechos al buen nombre, a la honra y a la “rectificación en equidad” frente a los duros señalamientos que hizo el exmandatario en su contra.

Esto empezó cuando Gustavo Petro lanzó varias acusaciones sobre supuestas irregularidades en el preconteo, el escrutinio, el manejo del censo electoral y la contratación de empresas privadas, como Thomas Greg & Sons, para componentes tecnológicos del sistema de votación, todo cuando era presidente.

Sin embargo, en ese momento, el registrador nacional rechazó los señalamientos, defendió la autonomía y la independencia de la Registraduría Nacional y aseguró que dichas teorías no tenían sustento técnico ni probatorio.

Cinco meses después de esa controversia, Penagos no dejó el tema solo en una discusión política y llevó el caso a los estrados judiciales a través de una tutela que admitió el Consejo de Estado, con la que espera que el exmandatario se retracte.

El registrador alegó que la vulneración de sus garantías se dio entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando el exjefe de Estado realizó 14 publicaciones en su cuenta de X y en un consejo de ministros, donde, según el documento, “el entonces Presidente le imputó, de manera directa, a él y a la Registraduría, la comisión de un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026”.

Del mismo modo, esos señalamientos también estuvieron basados, según la tutela, en la supuesta modificación del censo electoral, el número de puestos, las mesas de votación, los mecanismos de seguridad y la trazabilidad de los funcionarios; asimismo, en la existencia de bloques matemáticos que darían cuenta de una manipulación de resultados y la negativa a permitir la auditoría del código fuente.

Sin embargo, el registrador dejó claro en el recurso que esos señalamientos se dieron “sin evidencia que respaldara tales acusaciones y sin ser la autoridad competente para formularlas”. Esa situación fue la motivación detrás de la tutela con la que se pretende la retractación del exmandatario.