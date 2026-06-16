Petroleros iraníes reanudan operaciones por el norte del océano Índico tras acuerdo con Estados Unidos

Los petroleros y otros buques iraníes reanudaron sus operaciones tras el acuerdo con Washington, afirmó este martes la televisión estatal iraní.

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"Tres petroleros iraníes navegan actualmente por el norte del océano Índico, y otros dos que transportan bienes esenciales y pienso para ganado están en ruta hacia puertos del sur", dijo un reportero de la televisión estatal desde el estrecho de Ormuz.

El canciller iraní había asegurado en las últimas horas que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían empezar esta semana, cuando se firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La firma de ese memorando de entendimiento para terminar con casi cuatro meses de conflicto regional está prevista el viernes, fecha en la que debería también abrirse "completamente" el estrecho de Ormuz, afirmó el presidente Donald Trump.

El bloqueo iraní de esa ruta durante la guerra ha cortado la exportación de hidrocarburos desde el Golfo, lo que aceleró la inflación, y causó problemas de suministros de fertilizantes y otros productos.

El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán prevé también el inicio en un plazo de 60 días de nuevas negociaciones para abordar el programa nuclear de Irán o las sanciones internacionales contra ese país.

"Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final", dijo el canciller iraní, Abás Araqchi.

A la firma el viernes en Suiza asistirán el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien dijo que Trump podría también asistir.

Los dos dirigentes norteamericanos anticiparon la reapertura de Ormuz, por donde antes de la guerra solía circular una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Estados Unidos impuso el 13 de abril un bloqueo a los puertos iraníes, en respuesta al cierre por parte de Teherán del estratégico estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.