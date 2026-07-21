Gustavo Petro abandona el Congreso sin escuchar las réplicas de la oposición: "Es una lástima y un maltrato"

Durante la instalación del nuevo periodo legislativo, realizada este lunes 20 de julio de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue objeto de críticas por parte de la oposición luego de retirarse de las instalaciones del Congreso al finalizar su intervención, que se extendió por una hora y 48 minutos.

El mandatario no se quedó a escuchar las réplicas de los partidos contrarios a su gobierno, lo que fue considerado, por los sectores opositores, como una falta de respeto.

Una vez concluyó su discurso ante el Congreso, el mandatario abandonó el recinto sin asistir a las intervenciones del senador Andrés Forero, del Centro Democrático, y del representante Julio César Triana, de Cambio Radical, quienes tenían a su cargo los discursos de respuesta en representación de la oposición.

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El representante Triana cuestionó la actitud del jefe de Estado y aseguró que su ausencia constituye un desaire hacia la oposición.

“Es una lástima y un maltrato contra la oposición que no nos escuche 20 minutos que lo manda la ley. Y como el presidente no está, pero aquí lo que se está aplicando es el Estatuto de la Oposición y los medios nacionales transmiten estas inquietudes, quisiera recordarle algunas de las cosas que le escuchamos decir", dijo.

Por su parte, el senador Andrés Forero también manifestó su inconformidad y afirmó que el presidente evitó escuchar los cuestionamientos a las cifras y afirmaciones presentadas durante su discurso.

“Tenemos la convicción de que más temprano que tarde, la impunidad termina siendo partera de nuevas violencias. Lamentablemente, el tiempo ha terminado dándonos la razón y hoy el terror ha vuelto por sus fueros; y aquí, aunque no está presente el señor presidente de la República, quiero controvertir respetuosamente algunas de las cifras que él estaba dando", expresó.

Con este episodio, ya son tres las ocasiones en las que Gustavo Petro abandona el Congreso sin escuchar las respuestas de la oposición durante la instalación de las sesiones legislativas.