Además de Shakira, Colombia tendrá presencia en la gran final del Mundial entre Argentina y España: podría incidir en el juego

La FIFA designó al árbitro esloveno Slavko Vinčić como el encargado de impartir justicia en la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. La designación representa un reconocimiento a la trayectoria del juez europeo en competiciones internacionales de alto nivel.

TE PUEDE INTERESAR

Vinčić estará acompañado por un equipo arbitral de carácter internacional que incluye destacada participación latinoamericana. Los árbitros asistentes principales serán sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, garantizando coordinación y experiencia conjunta en la banda.

VEA TAMBIÉN La emoción del venezolano Valenzuela luego de conocer la designación del esloveno Vinčić como colegiado de la final del Mundial 2026 o

La terna de Oriente Medio tendrá presencia significativa en esta final histórica. El jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto árbitro, mientras que su connacional Mohammad Alkalaf ocupará la posición de quinto árbitro, roles fundamentales en la organización y supervisión del partido desde el banquillo.

El sistema VAR estará bajo la responsabilidad del alemán Bastian Dankert como árbitro principal de video. Esta tecnología se ha consolidado como herramienta indispensable en las competiciones de élite para revisar jugadas polémicas y garantizar decisiones más precisas en momentos cruciales del encuentro.

La designación más destacada para el arbitraje latinoamericano es la del colombiano Nicolás Gallo, quien actuará como asistente del VAR. Su participación representa un logro significativo para el arbitraje suramericano y específicamente para Colombia, país con amplia tradición futbolística que verá a uno de sus jueces participar en la definición del torneo más importante del planeta.

Gallo trabajará en coordinación directa con Dankert para analizar las jugadas que requieran revisión mediante video y asesorar al árbitro principal en la toma de decisiones. Esta

VEA TAMBIÉN Los desorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial entre Argentina y España: superan los 5 mil dólares o

designación confirma el reconocimiento internacional al nivel técnico de los árbitros colombianos en competiciones de máximo nivel.

La final entre España y Argentina promete ser un enfrentamiento de alto voltaje entre dos potencias del fútbol mundial. El equipo arbitral designado tendrá la responsabilidad de garantizar un desarrollo justo del partido que definirá al sucesor del actual campeón mundial.

Esta designación arbitral refleja la confianza de la FIFA en profesionales de diferentes confederaciones, promoviendo la diversidad geográfica y el intercambio de experiencias en el arbitraje de élite internacional.