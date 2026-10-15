Pobre convocatoria a las marchas del petrismo en Colombia: "Una movilización mediocre", dice el representante Jaime Arizabaleta

El miércoles 14 de octubre se llevó a cabo una jornada de manifestaciones del petrismo en Colombia, las primeras protestas que enfrentó el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desde que asumió el poder en agosto. En entrevista con NTN24, Jaime Arizabaleta, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por el Partido Centro Democrático, se refirió a las mismas y aseguró que fue una “movilización mediocre”.