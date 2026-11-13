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Paraguay incluye al Tren de Aragua, el ELN y la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones terroristas bajo el marco del ‘Escudo de las Américas’

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Gobierno de Paraguay-Foto Stock Canva
Gobierno de Paraguay-Foto Stock Canva
Mediante un decreto ejecutivo, el mandatario paraguayo amplió la lista de estructuras criminales transnacionales en cumplimiento de los compromisos de la coalición Escudo de las Américas.

El nuevo presidente de la República del Paraguay, Pedro Alliana, formalizó este jueves la ampliación del listado oficial de organizaciones catalogadas como terroristas por el Estado paraguayo, con la incorporación de estructuras criminales transnacionales como el Tren de Aragua, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cartel del Golfo de México y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha.

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De acuerdo con el decreto rubricado por el jefe de Estado, quien asumió la primera magistratura el pasado viernes tras la destitución de Santiago Peña en medio del proceso de intervención de Ueno Bank, la medida responde de manera directa a la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica suscrita por las naciones integrantes de la coalición Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente norteamericano Donald Trump durante la cumbre en Nueva York.

La disposición ejecutiva extiende la declaratoria de terrorismo a otras organizaciones delictivas de alto impacto en el continente, al incluir a la pandilla Barrio 18 de El Salvador, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC en Colombia, así como a las bandas ecuatorianas Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones, las agrupaciones haitianas Gran Grif y Viv Ansanm, y el grupo peruano Sendero Luminoso.


Asimismo, en abril de 2025 Asunción extendió esa misma clasificación a la facción del Cuerpo de Guardianes del régimen iraní y a la totalidad de las estructuras de Hamás y Hezbolá, con lo cual reforzó las designaciones originales adoptadas en 2019 contra Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS).

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De este modo, Paraguay blinda su sistema financiero y consolida su cooperación judicial y de inteligencia junto a Estados Unidos y los aliados hemisféricos frente a las amenazas transnacionales en el marco del Escudo de las Américas.

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