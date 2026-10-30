¿Busca regular la presión arterial y reducir los niveles de colesterol? La ralladura de la cáscara de esta fruta le puede ayudar

La cáscara de limón, la cual habitualmente se desecha después de exprimir la fruta, contiene una importante concentración de nutrientes.

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Estudios sugieren que entre sus componentes destacan los flavonoides, la vitamina C, la pectina y el D-limoneno, compuestos asociados con propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

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Diversas investigaciones sostienen que, entre las propiedades que se han identificado en la cáscara de limón, destacan las siguientes:

Salud del corazón y control del colesterol: La presencia de flavonoides, como la hesperidina, ayuda a regular la presión arterial y los niveles de colesterol.

La presencia de flavonoides, como la hesperidina, ayuda a regular la presión arterial y los niveles de colesterol. Propiedades antibacterianas y cuidado bucal: Estudios de laboratorio han encontrado que los extractos de cáscara de limón pueden dificultar el crecimiento de determinadas bacterias, entre ellas el Streptococcus mutans, microorganismo relacionado con la aparición de caries.

Estudios de laboratorio han encontrado que los extractos de cáscara de limón pueden dificultar el crecimiento de determinadas bacterias, entre ellas el Streptococcus mutans, microorganismo relacionado con la aparición de caries. Apoyo al sistema inmunológico: Su contenido de vitamina C y compuestos antioxidantes puede contribuir al funcionamiento normal de las defensas del organismo.

Su contenido de vitamina C y compuestos antioxidantes puede contribuir al funcionamiento normal de las defensas del organismo. Favorece la digestión: La fibra presente en la cáscara, especialmente la pectina, contribuye al funcionamiento intestinal.

La fibra presente en la cáscara, especialmente la pectina, contribuye al funcionamiento intestinal. Protección del hígado: Algunas investigaciones realizadas en animales sugieren que los antioxidantes de la cáscara de limón podrían ayudar a disminuir el daño hepático.

Algunas investigaciones realizadas en animales sugieren que los antioxidantes de la cáscara de limón podrían ayudar a disminuir el daño hepático. Posible efecto contra el cáncer: El D-limoneno también ha sido objeto de investigaciones por su capacidad para interferir en el crecimiento de ciertas células cancerosas.

Los resultados obtenidos en experimentos de laboratorio y modelos animales son preliminares.

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En general, esta ralladura se puede agregar a ensaladas, infusiones, postres y otras preparaciones, siempre después de lavar adecuadamente la cáscara.