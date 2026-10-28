"Tienen que responder por toda la brutalidad": Leonardo Chirinos sobre el régimen tras reunión con Machado

El exprisionero político venezolano Leonardo Chirinos, quien se reunió con la líder democrática María Corina Machado, explicó en NTN24 el significado del retorno de la Nobel de Paz a Venezuela. “La futura presidente de Venezuela, en el segundo día de llegar al país, lo primero que hizo fue atender a todos los familiares de los presos políticos”, expresó sobre Machado.