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"Tienen que responder por toda la brutalidad": Leonardo Chirinos sobre el régimen tras reunión con Machado

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El exprisionero político venezolano Leonardo Chirinos, quien se reunió con la líder democrática María Corina Machado, explicó en NTN24 el significado del retorno de la Nobel de Paz a Venezuela. “La futura presidente de Venezuela, en el segundo día de llegar al país, lo primero que hizo fue atender a todos los familiares de los presos políticos”, expresó sobre Machado.

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