Polémica por videos de narcos del cartel de Sinaloa siendo aplaudidos por ciudadanos en México

Un convoy de camionetas con narcos fuertemente armados pertenecientes al cártel de Sinaloa fue recibido con aplausos y ovaciones por los pobladores del estado de Chiapas en la localidad de La Trinitaria.

Los habitantes del estado mexicano se reunieron en los costados de la carretera Panamericana para aplaudir al grupo armado que liberó las vías de comunicación durante su paso por la localidad de La Trinitaria.

En varios videos que rondan las redes sociales quedó registrado el momento en el que varios habitantes recibieron como “si fueran héroes” a los hombres que desfilaron en al menos 20 camionetas y portaban armas largas y ropa tipo militar.

Desde la noche del viernes, las camionetas se apostaron en la frontera México-Guatemala tras una fuerte disputa por el territorio y el tráfico de drogas con el Cártel Jalisco Nueva Generación quienes han comenzado a operar en la zona.

Ante el hecho, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre los videos que han generado polémica y debate nacional sobre la seguridad y el estado del narcotráfico en el país.

En su conferencia matutina de prensa, AMLO reconoció que sí existen grupos de la delincuencia organizada disputándose el control del territorio para "tener espacios y guardar droga que ingresa a Centroamérica".

“Es un fenómeno, se trata de cómo se extiende una noticia y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores”, dijo.

El mandatario mexicano criticó a sus adversarios por difundir dicha noticia y recalcó que el narcotráfico no domina dicha región.

“Ahora cualquier cosa se vuelve viral o la vuelven viral nada más para aclarar de que ya se está ateniendo este asunto. hago un llamado a la gente que siempre ha estado respaldando nuestro movimiento de transformación”, recalcó.

Asimismo, pidió a los ciudadanos no caer en provocaciones e informó que ya ordenó un fuerte despliegue de elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona de los grupos criminales.

“Les envió un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ayudando”, manifestó.