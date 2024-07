"Pondremos fin a la crisis de inmigración ilegal cerrando nuestra frontera y terminando el muro”: Donald Trump en su discurso en la Convención Nacional Republicana

Donald Trump aceptó este jueves su nominación como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, prometió conseguir una "victoria increíble" y gobernar para todos los ciudadanos, pues el triunfo no solo será para la mitad del país, aseguró.

Durante su discurso ante la Convención Nacional Republicana de Milwaukee se refirió al ataque del que fue víctima el pasado sábado 13 de julio cuando estaba en un mitin político en Pensilvania y un disparo le rozó una oreja: “Si no hubiera movido la cabeza en el último instante, la bala del asesino me habría dado y no estaría hoy aquí”.

Además, el exgobernante agregó que supo que estaba "bajo ataque", pero que tenía a Dios de su lado.

El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, prometió acabar con la crisis migratoria en Estados Unidos y terminar de levantar el muro en la frontera sur con México.

"Pondremos fin a la crisis de inmigración ilegal cerrando nuestra frontera y terminando el muro, la mayor parte del cual ya he construido", aseguró el exgobernante. "La invasión en nuestra frontera sur la vamos a detener y lo haremos rápido", dijo.

"Miren lo que pasó después de que me fui, se apoderaron de nuestro país. Bajo la administración Trump si entrabas de manera ilegal eras aprehendido inmediatamente y eras deportado, la administración actual terminó esas políticas para sellar la frontera, quería sellarla. De nuevo, entren, pero háganlo de manera legal", añadió.

En su discurso en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, el republicano se comprometió a "hacer dos cosas desde el primer día (...) perforar, bebé, perforar y cerrar nuestras fronteras".

En un fuerte discurso contra la migración irregular, Trump aseguró ante la Convención Nacional Republicana que en El Salvador -donde el presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas- y en Venezuela, la criminalidad caía "porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América".

"Las cifras de criminalidad en El Salvador están bajando el 70%, ¿por qué’, bueno, él (Bukele) los convencería de que está entrenando asesinos para que sean buenas personas y no, están bajando porque están enviando a los asesinos a Estados Unidos y esto va a resultar muy mal", aseveró Trump.

Por último, se refirió al plano internacional y lo que hizo Estados Unidos mientras él fue presidente y que no han hecho los más recientes gobiernos: "Durante la presidencia de Bush, Rusia invadió Georgia; en la administración de Obama, Rusia tomó Crimea; bajo la administración actual, Rusia va por toda Ucrania; en el gobierno Trump, Rusia no se llevó nada".