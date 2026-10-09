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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Shakira

Relacionan a Shakira con famoso exjugador de baloncesto: han sido vistos juntos en varias oportunidades

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto EFE
Shakira | Foto EFE
El deportista nació en la República del Congo, cuenta con nacionalidad española y mide 2,08 metros.

La vida sentimental de la cantante colombiana Shakira vuelve a ser tendencia luego de ser vista con Serge Ibaka, un exjugador de baloncesto de 37 años que ha asistido a varios de sus conciertos en Madrid.

De acuerdo con varios medios internacionales, el deportista sería un “amigo especial” de la cantante y que ella estaría emocionada por la cercanía entre ambos.

Ibaka nació en la República del Congo, cuenta con nacionalidad española y mide 2,08 metros. Su destacada carrera en el baloncesto internacional, particularmente en la NBA, le ha permitido consolidarse como una figura reconocida de este deporte.

Su imponente estatura también ha generado comentarios en las redes sociales, ya que supera por 14 centímetros la altura de Gerard Piqué, expareja de Shakira, quien mide cerca de 1,94 metros.

Las especulaciones sobre el supuesto vínculo sentimental cobraron fuerza después de que Ibaka fuera visto en varios conciertos de Shakira en Madrid.

Asimismo, comenzaron a circular imágenes de la presentación del 25 de septiembre, en las que algunos asistentes interpretaron determinados gestos de la artista, mientras cantaba Antología, como posibles miradas dirigidas al exjugador de baloncesto.

Los rumores empezaron a tomar relevancia el 30 de septiembre, cuando las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez abordaron el tema en su pódcast Las Mamarazzis. Durante la conversación, mencionaron la existencia de un supuesto pretendiente de la cantante, al que describieron como un hombre “muy interesante” y de considerable estatura.

Más adelante, Laura Fa habría señalado que el misterioso hombre sería un jugador de baloncesto que actualmente juega en España.

Esta información fue difundida posteriormente por la comunicadora Nuria Marín, lo que contribuyó a alimentar las especulaciones sobre la identidad del posible nuevo interés sentimental de la artista.

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