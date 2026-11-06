Gobierno Trump ofrece millonada y "reubicación" por información sobre el programa nuclear iraní

El Comando Central de Estados Unidos anunció una millonaria recompensa para quienes proporcionen información relevante sobre el programa nuclear de Irán, según publicó la entidad militar en su cuenta oficial de redes sociales.

La iniciativa Rewards for Justice, programa oficial del Departamento de Estado estadounidense, busca obtener datos sobre "instalaciones, equipos y personal asociado" al programa nuclear iraní, incluyendo miembros de la comunidad científica o el movimiento de cualquiera de estos elementos.

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Además de la compensación económica que asciende hasta los 20 millones de dólares, las autoridades ofrecen "posible reubicación" para los informantes.

El anuncio del Comando Central (CENTCOM) invita a los interesados a enviar información a través del portal oficial rewardsforjustice.net.

El programa Rewards for Justice ha operado durante décadas ofreciendo recompensas por información relacionada con amenazas a la seguridad nacional estadounidense.

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La suma de 20 millones de dólares representa una de las recompensas más altas ofrecidas por el programa Rewards for Justice, equiparable a las ofrecidas por información sobre líderes terroristas de organizaciones internacionales.

"La organización Rewards for Justice ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares y la posible reubicación por información sobre el programa nuclear de Irán, incluidas sus instalaciones, equipos y personal asociado, como los miembros de la comunidad científica, o sobre el traslado de cualquiera de los elementos mencionados anteriormente", dice el portal del Gobierno Trump.

En 2025, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que "Irán estaba enriqueciendo uranio hasta alcanzar una pureza del 60%, un nivel que representa un pequeño paso técnico respecto al 90% necesario para fabricar un arma nuclear", según Rewards For Justices.

Asimismo, señala que "Irán es el único Estado no poseedor de armas nucleares que produce uranio con un nivel de enriquecimiento tan elevado. Los expertos estiman que esta cantidad, si se enriquece aún más, podría ser suficiente para fabricar varias armas nucleares".

Esta convocatoria pública se produce en un contexto de tensiones históricas entre Washington y Teherán respecto al desarrollo nuclear iraní.

Y finalizó: "El incumplimiento por parte del régimen de las obligaciones de salvaguardias del OIEA ha provocado que el organismo pierda la "continuidad del conocimiento" con respecto a la producción y el inventario de Irán de componentes clave como las centrifugadoras".