¿Por qué el régimen de Maduro detuvo a una pastora evangélica en Venezuela?

Gricelia Josefina Solórzano Malpica, pastora de una iglesia evangélica y exadministradora del Consejo Legislativo del estado Apure (CLEA), fue arrestada el pasado 17 de junio por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La pastora fue detenida dentro de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera "El Aposento Alto" de San Fernando de Apure y trasladada al Tribunal Tercero en materia de Terrorismo en Caracas.

Según reseña Infobae, Solórzano es acusada de malversación genérica, destino diferente de rentas públicas, peculado doloso propio, apropiación o distracción del patrimonio y asociación para delinquir. Y esos delitos los convirtieron en terrorismo cuando fue presentada ante el juez Tercero de Control de Apure, José Antonio Méndez Laprea, y la fiscal provisoria 10 de Corrupción, Luisa Elena Castillo.

"La pastora Solórzano Malpica no es más que víctima de la revancha que el exgobernador Carrizalez sostiene con Eslava Parra, una de las personas a las que responsabiliza de traicionarlo por haber perdido las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al no solo no haberlo apoyado, sino que fue la jefe de campaña, en las elecciones primarias del ex alcalde Pedro Danilo Leal", indicó la periodista Sebastiana Barráez.

Explica que Gricelia Solórzano fue, hasta 2013, administradora del CLEA, en la época de Omaira Lucía Eslava Parra, quien durante años fue la presidente del ente gracias al respaldo de su compañero de revolución, el entonces gobernador, coronel (Ej) Ramón Alonso Carrizalez Rengifo. Nunca fueron suficientes las denuncias contra Eslava para que el PSUV o el gobernador tomaran acciones.

El reporte detalla que aun cuando Solórzano fuera responsable de los hechos administrativos que le imputan, no hay razón alguna para que su expediente haya sido enviado al Tribunal de Terrorismo en Caracas. La razón es coaccionarla, llevándola a una ciudad donde no tiene quien la defienda, muy lejos del llano donde está su familia y su iglesia, para ofrecerle que delate a Eslava de hechos que ameriten su extradición.

"Carrizalez, quien fue vicepresidente de la República, titular de varias carteras ministeriales incluyendo la de Defensa, tiene el poder para ejecutar algunas acciones gracias a su estrecha relación con Diosdado Cabello Rondón. Funcionarios de la DGCIM tienen en Apure una lista de 11 personas con órdenes de aprehensión, principalmente Omaira Eslava, quien no está en Venezuela, desde que se residenció en Colombia", precisa.

Durante 10 años, Eslava fue denunciada por numerosos hechos irregulares, pero ninguno prosperó por el poder del PSUV. Sin embargo, desde el año pasado los cuerpos de Inteligencia han ido manejando la manera de detener a la expresidente del CLEA y comenzaron las notificaciones, procedimientos de investigaciones.