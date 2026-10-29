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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
La magistrada asumió el expediente luego de la muerte de Alvin Hellerstein e instruyó a las partes a cumplir los plazos establecidos para el proceso.

La jueza federal Analisa Torres emitió su primera decisión en el proceso judicial en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos: ordenó mantener el calendario procesal establecido por su antecesor, Alvin Hellerstein, y exigió a las partes cumplir de manera estricta con los plazos previstos.

La instrucción constituye el primer pronunciamiento de Torres desde que recibió el expediente en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Pese a que la magistrada lamentó el fallecimiento de Hellerstein, el aspecto central de su decisión fue garantizar la continuidad del procedimiento sin ningún cambio inmediato en la agenda judicial.

De momento, la jueza no anunció modificaciones en las fechas de las siguientes actuaciones ni alteraciones en los plazos que tienen que cumplir la Fiscalía y las defensas. Esto quiere decir que el proceso seguirá bajo las disposiciones que ya estaban vigentes antes del cambio de magistrado.

Entre las fechas establecidas por Hellerstein figura el 14 de junio de 2027 como inicio previsto del juicio en contra de Maduro y Flores. Igualmente, está pendiente una audiencia para diciembre, en la que se abordarán cuestiones jurídicas planteadas por las defensas.

Uno de los asuntos más importantes es la solicitud de inmunidad soberana presentada por los abogados de Maduro. La defensa asegura que tiene que reconocerle protección como jefe de Estado, mientras que la Fiscalía de Estados Unidos rechaza esa interpretación y argumenta que Washington no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela.

La decisión de Torres no resuelve ese debate jurídico ni refleja una valoración acerca de la culpabilidad de los acusados. Su instrucción se limita a sostener el curso del expediente y garantizar que las partes respetan el calendario procesal.

Analisa Torres fue nombrada jueza federal del Distrito Sur de Nueva York en 2013 por el entonces presidente Barack Obama. Nacida en Nueva York en 1959, tiene ascendencia puertorriqueña y estudió en las universidades de Harvard y Columbia.

La magistrada recibió el expediente tras la muerte de Alvin Hellerstein, quien tenía 92 años y presidió las primeras audiencias de Maduro y Flores en territorio norteamericano.

Los dos acusados ​​​​se declararon no culpables de los cargos presentados por la Fiscalía, que incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos que tienen relación con armas. La acusación de igual forma contempla señalamientos de conspiración para cometer tortura.

La primera decisión de Torres deja claro que el cambio de juez no implica, de momento, una interrupción del proceso. La siguiente va a atención a estar puesta en las audiencias y en las resoluciones que tiene que emitir acerca de los argumentos pendientes de las partes.

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