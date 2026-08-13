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Abelardo de la Espriella

Presidente de Colombia anuncia "golpe contundente" contra disidencias de las Farc tras abatir a alias ‘Max Max’

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella (AFP)
De La Espriella describió que Castillo Cortés fue el responsable de asesinatos contra integrantes de la Fuerza Pública y atentados.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció el miércoles en horas de la noche que fue abatido Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias ‘Max Max’ y el principal “explosivista” del Bloque Ramiro Castillo Cortés que es una estructura de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Farc.

“Fue dado de baja Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias ‘Max Max’, el principal explosivista del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez, con cerca de 10 años de trayectoria criminal”, expresó De La Espriella en un mensaje difundido en su cuenta en X.

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De La Espriella describió que Castillo Cortés fue el responsable de asesinatos contra integrantes de la Fuerza Pública y atentados.

“Este bandido fue responsable del asesinato de muchos miembros de nuestra Fuerza Pública y de atentados terroristas que sembraron muerte y dolor entre cientos de civiles”, expresó el mandatario.

El presidente, además, relató que Castillo se desempeñaba “como instructor de explosivistas y era responsable de decenas de acciones criminales”.

De La Espriella recordó que por información que permitiera dar con el paradero de ‘Max Max’ se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones.

“Voy por todos. No habrá lugar donde puedan esconderse de la justicia y de nuestra Fuerza Pública. Quien atente contra la vida y la seguridad de los colombianos tendrá que responder”, aseveró.

La operación se desarrolló en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

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