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Martes, 14 de julio de 2026
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Mundial 2026

El curioso detalle que nadie notó del silbato del árbitro salvadoreño en el Francia-España por la semifinal del Mundial 2026: "Dios lo guió"

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto del Mundial 2026 (AFP)
Foto del Mundial 2026 (AFP)
Barton, pese a no hacer parte de una liga grande de fútbol, se ganó la confianza de la FIFA para el Mundial 2026 y logró hacer parte de grandes encuentros.

Ya se conoce el primer finalista del Mundial 2026 luego del emocionante partido entre Francia y España, que terminó con un contundente triunfo para los ibéricos por 2-0 y un anhelado paso su segunda final en la historia.

El marcador del partido se abrió con un penalti señalado con contundencia y sin polémica por parte del árbitro salvadoreño Iván Barton, quien más tarde sería foco de comentarios en redes sociales por cuenta de un curioso accesorio que llevó al partido.

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Iván Barton pertenece a la Primera División de El Salvador, debutó como árbitro en la máxima categoría salvadoreña durante la temporada 2014-15 y desde 2018 es árbitro internacional FIFA.

Barton, pese a no hacer parte de una liga grande de fútbol, se ganó la confianza de la FIFA para el Mundial 2026 y logró hacer parte de grandes encuentros, incluido el partido que terminó con la eliminación de Colombia.

  • Turquía vs. Paraguay (fase de grupos)
  • Japón vs. Suecia (fase de grupos)
  • Suiza vs. Colombia (octavos de final)
  • Francia vs. España (semifinal)

Justamente en el encuentro de Francia contra España las cámaras no lograron captar a simple vista uno de los secretos del árbitro para sus buenas actuaciones en el campo de juego, sin embargo, internautas notaron un curioso detalle en su silbato: un crucifijo plateado anclado a su principal herramienta de trabajo.

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"Buen árbitro, Dios le guió", "Se vienen tiempos muy buenos para El Salvador", "Gran juez", fueron algunos de los comentarios en las fotografías difundidas en redes sociales.

Con este resultado la Selección de España se asegura un puesto en la final del domingo y tendrá que esperar al ganador del encuentro entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentar el miércoles.

Por su parte, Francia jugará el partido por el tercer puesto el sábado con un Kylian Mbappé soñando con convertirse en el goleador del certamen.

Alineación de Francia:

  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Hernández
  • Aurélien Tchouaméni
  • Adrien Rabiot
  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Bradley Barcola
  • Kylian Mbappé

Alineación de España:

  • Unai Simón.
  • Pedro Porro.
  • Pau Cubarsí.
  • Aymeric Laporte.
  • Marc Cucurella.
  • Rodrigo Hernández
  • Fabián Ruiz.
  • Dani Olmo.
  • Lamine Yamal.
  • Álex Baena.
  • Mikel Oyarzabal.

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