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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Selección de Inglaterra

Inglaterra pasa la presión a Argentina antes de la semifinal: "Son los campeones del mundo"

julio 15, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Jugadores de la Selección de Inglaterra - Foto: EFE
Jugadores de la Selección de Inglaterra - Foto: EFE
El defensor Marc Guehi dijo que la responsabilidad de avanzar a la final recae sobre la selección argentina ya que estará defendiendo el título obtenido en Qatar 2022.

A poco tiempo de empezar la segunda semifinal del Mundial 2026, Inglaterra empezó a jugar también el partido fuera de la cancha. El defensor aseguró que la presión es de Argentina porque viene de ganar el título anterior disputado en Qatar. Esto en la antesala del duelo que ambos equipos disputarán este miércoles en Atlanta.

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"La presión recae sobre ellos, son los campeones del mundo", afirmó el defensor central del Manchester City en el transcurso de la conferencia de prensa antes del partido, juego en el que Inglaterra hará lo posible por alcanzar una final mundialista por primera vez desde el título conseguido en 1966.

Guehi ha disputado, hasta el momento, todos los encuentros con su selección en esta Copa del Mundo, y reconoció la magnitud del desafío y dijo que el encuentro de hoy es como "el partido de tu vida".

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"Tienes que hacer todo lo posible por tu país", expresó el inglés, el cual será una de las piezas encargadas de contener el ataque liderado por Lionel Messi.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, por su parte, no quiso alimentar la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses y afirmó que su equipo no usará hechos del pasado como motivación adicional.

"Respetamos a nuestro rival, pero no nos aferramos a acontecimientos históricos. Es un gran partido de fútbol entre dos grandes naciones futbolísticas", mencionó.

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El entrenador alemán de igual forma elogió a Messi, lo definió como el líder absoluto de la selección argentina. "Cuando Messi tiene el balón, todo comienza. Su técnica está a un nivel altísimo y siempre parece tener una solución más. Es un jugador único", afirmó Tuchel.

El técnico también desmintió cualquier tipo de tensión con Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, esto tras las declaraciones del mediocampista después de los cuartos de final frente a Noruega. Tuchel explicó que las críticas hechas al rendimiento colectivo fueron analizadas de manera interna y aseguró que el grupo se mantiene "completamente concentrado", con el objetivo de alcanzar la final.

El ganador del compromiso entre Argentina e Inglaterra disputará el título del Mundial 2026 frente a España, el cual selló su clasificación tras eliminar a Francia con un contundente 2 a 0 en la otra semifinal.

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