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Lunes, 20 de julio de 2026
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El Mayo Zambada

Condenan a cadena perpetua en EE. UU. al capo mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, exsocio de 'El Chapo' Guzmán

julio 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Ismael 'El Mayo' Zambada - Foto AFP
Ismael 'El Mayo' Zambada - Foto AFP
'El Mayo' fue condenado por su papel como líder principal de una "organización criminal continua" y por violaciones de la ley de crimen organizado.

El capo mexicano de la droga Ismael 'El Mayo' Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, por haber codirigido el Cartel de Sinaloa.

Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cartel narcotraficante en agosto de 2025.

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Cabe resaltar que el exsocio de 'El Mayo' —narcotraficante de 76 años—, Joaquín "El Chapo" Guzmán, ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos.

Detenido en un aeropuerto de Estados Unidos el 26 julio de 2024, 'El Mayo' aseguró que fue engañado por un aliado del cartel para subir a un avión que lo dejó en manos de las autoridades de Estados Unidos.

A cambio de su declaración de culpabilidad, las autoridades de Estados Unidos renunciaron a solicitar la pena de muerte.

Un comunicado del Departamento de Justicia señaló que el juez federal de distrito Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua en la corte federal de Brooklyn sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una "organización criminal continua" y por violaciones de la ley de crimen organizado.

"Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades de Estados Unidos para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente", declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas escalando en la estructura del cartel, eludiendo tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.

'El Mayo' era el último de los grandes narcotraficantes mexicanos tras la captura de 'El Chapo' y la muerte del líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho', quien murió en febrero durante un operativo del ejército mexicano con participación de Estados Unidos para detenerlo.

México, sin embargo, no se ha librado de la violencia criminal, pues una guerra interna en el Cartel de Sinaloa entre los herederos del 'Mayo' y los hijos del 'Chapo' ha dejado unos 2.000 muertos.

Los primeros acusan a los segundos de haberlos traicionado para entregar a Zambada a Estados Unidos durante una controvertida operación que sigue despertando interrogantes dos años después.

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El gobierno mexicano presume que la detención de Zambada fue producto de una operación encubierta de las autoridades de Estados Unidos en suelo mexicano, lo que representaría una violación a su soberanía.

Por su parte, Estados Unidos, que ha manifestado abiertamente su interés de combatir al narcotráfico de la región, negó cualquier participación en la captura.

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