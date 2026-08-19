Presidente del Senado de Colombia respondió a la solicitud de revocación del permiso de salida del país de Petro: “Ya es una decisión tomada”

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, se refirió a la petición que se presentó para evitar que Gustavo Petro salga del país por las eventuales responsabilidades que tendría su gobierno en la muerte y la divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta, el menor de edad que perdió la vida por falta de un medicamento.

VEA TAMBIÉN Desfalcos y millonarias irregularidades: el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro o

El expresidente le envió una petición al Congreso para que avalara su viaje al exterior y la plenaria la aceptó sin reparos. La ley establece que un exmandatario deberá recibir autorización de ese cuerpo legislativo para abandonar el país durante el año siguiente a la terminación del mandato. Recientemente, a ningún exjefe de Estado se le ha negado la solicitud y Petro no fue la excepción.

Debido a esto, la familia de Kevin Acosta envió una carta a la mesa directiva del Senado para que se revocara la autorización de salida. No obstante, la solicitud no podría prosperar de manera inmediata y sería objeto de un estudio jurídico, así lo informó Honorio Henríquez, presidente del Senado.

“Esa solicitud llegó extemporánea, llegó después de la decisión. Yo no puedo tomar una decisión en ese sentido. La toma el pleno del Congreso de la República, del Senado, particularmente, y es lo que hoy hay. El transcurso de investigaciones y temas formales les corresponde a las autoridades competentes”, comentó el presidente del Congreso.

VEA TAMBIÉN Orden de captura en contra de exministro del gobierno de Gustavo Petro por presunta corrupción en la UNGRD o

Cabe resaltar que, ante la posibilidad de que se anule la medida y esto afecte al expresidente Petro, el senador del Centro Democrático dijo que es muy difícil que esto cambie.

“Yo no creo. Eso ya es una decisión tomada y habría que estudiarlo jurídicamente. Yo no puedo decirlo en este momento”, reiteró.

Finalmente, si la medida se vuelve a discutir en el Senado, no habría suficientes votos para rechazar el viaje de Gustavo Petro, como lo desean la familia y la defensa del niño Kevin Acosta. Asimismo, cabe resaltar que el caso del menor llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por solicitud de la Fiscalía, para evaluar las posibles responsabilidades del exmandatario.