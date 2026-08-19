NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Gustavo Petro

Orden de captura en contra de exministro del gobierno de Gustavo Petro por presunta corrupción en la UNGRD

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia - EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia - EFE
Según la orden de captura No. 2026-001, el exministro enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

En un documento firmado por la magistrada Diana Patricia Mojica, se formalizó la orden de captura en contra del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, quien enfrenta un juicio por su presunta participación en los hechos que rodearon el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Este documento fue emitido después de que se presentara una medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención domiciliaria, contra el exministro del Interior.

o

El acta contiene los datos de identificación de Velasco Chávez, sus rasgos y su profesión, así como la información del proceso penal por el cual se ordenó su captura para que cumpla la detención en su domicilio, en la ciudad de Cali.

Según la orden de captura No. 2026-001, el exministro enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Estos hechos, según lo que se evidencia en el documento, se presentaron entre mayo de 2023 y febrero de 2024.

Velasco, quien estuvo privado de la libertad en un centro carcelario durante ocho meses, ha manifestado que nunca tuvo injerencia en estos hechos, que son materia de investigación.

Mientras tanto, para la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, a mediados de 2023 los entonces ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían utilizado sus cargos de manera indebida para ordenar el desvío de millonarios contratos de la UNGRD y del Invías.

Esto, con el fin de beneficiar a un grupo de congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, para que avalaran proyectos y reformas en los que el Gobierno Petro tenía gran interés.

o

Cabe aclarar que, según la Fiscalía, con la figura de los “cupos indicativos”, los ministros habrían avalado el desvío de contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), avaluados en 90.000 millones de pesos, para que fueran repartidos entre los congresistas.

Asimismo, según la investigación, cobran importancia los chats entregados por la exasesora del despacho del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien conversó en varias ocasiones con senadores y representantes a la Cámara que pusieron sobre la mesa sus propuestas para convocar a la sesión y dar su voto favorable.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación también tiene copias de las minutas de las sedes de los ministerios, ubicadas a pocas cuadras del Congreso de la República, en el centro de Bogotá, así como videos de las recepciones en los que se ve la llegada de varios congresistas.

Según el ente, estas visitas no tendrían una justificación, pero sí coincidían con la instalación de sesiones en las que se iban a debatir las reformas pensional y de salud impulsadas por el Gobierno Petro.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Corrupción

Ministro

Captura

Escándalo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El interés de Delcy Rodríguez y su grupo es que nunca sea posible crear las condiciones para elecciones": Elliott Abrams

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así viven los migrantes marroquíes en Ceuta, España, tras 18 días de la potente avalancha migratoria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El régimen de Cuba se infiltró en los Juegos Centroamericanos para vigilar deportistas y evitar deserción

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duro golpe al narcotráfico: Armada de Colombia frustra envío de más de 1.000 kilos de cocaína

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Nuevo golpe de las fuerzas militares de Colombia contra los grupos criminales - Foto de referencia: EFE
Operativo

"Se acabó la impunidad": nuevos operativos militares contra integrantes de grupos criminales en Colombia

La advertencia del Comando Sur a los grupos criminales / FOTO: Captura de video
Comando Sur

"Por tierra, mar y aire, EEUU está llevando la lucha al enemigo": la advertencia del Comando Sur a los criminales

Portaviones USS George Washington - Foto EFE
Portaviones

EE. UU. difunde imágenes del portaviones USS George Washington que llegará a Medio Oriente a reemplazar al USS Abraham Lincoln

Boyas en la frontera sur | Foto: EFE
Estados Unidos y México

'Muro flotante': reinstalan boyas arrastradas por inundaciones en la frontera entre México y Estados Unidos

Foto de referencia de la OEA - AFP
OEA

La OEA tendrá una reunión de cancilleres por Nicaragua tras medida de Daniel Ortega de eliminar las elecciones

Más de Política

Ver más
Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella reveló los nombres del nuevo director de la UNGRD, el embajador en México y el director del SENA

Irán y EE. UU. - Canva
Irán

Régimen Irán niega estar negociando con Estados Unidos tras anuncio de Trump sobre nuevas conversaciones

Gideon Saar, canciller de Israel - Foto: EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Canciller de Israel asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia: se espera la reanudación de relaciones diplomáticas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Desplazados CC - Foto ACNUR
Cambio Climático

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Una vivienda palestina ocupada en el norte de Cisjordania-Foto: EFE
Guerra en Gaza

La ONU asegura que Israel busca convertir a Cisjordania en “otra Gaza”

Benjamín Netanyahu | Foto EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu rechazó plan para Gaza respaldado por Trump: “Las FDI no se retirarán hasta que Hamás esté realmente desarmado”

Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella reveló los nombres del nuevo director de la UNGRD, el embajador en México y el director del SENA

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Comunicado del régimen venezolano - Fotos: EFE / X
Terremoto en Colombia

Régimen venezolano, tras inacción en La Guaira por los terremotos, ofrece envío de rescatistas a Colombia por el sismo que enlutó al país vecino

Kazuyoshi Miura (AFP)
Fútbol

Con canas y en su temporada 41, el futbolista profesional más veterano del mundo marcó gol a sus 59 años

Medicina legal reveló la primer lista de víctimas del terremoto - EFE
Terremoto en Colombia

Esta es la primera lista de víctimas identificadas tras el terremoto en Colombia: Medicina Legal habló de la entrega de los cuerpos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023