La segunda ronda del diálogo entre el régimen venezolano y la AN 2015 se extenderá hasta el viernes

La segunda ronda de las conversaciones entre el régimen venezolano y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 continuará hasta el viernes 25 de septiembre.

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Aunque el encuentro estaba previsto inicialmente para concluir este miércoles 23 de septiembre, las partes acordaron extender las conversaciones durante otras 48 horas.

Según allegados a este diálogo político, la extensión se dará, entre otros factores, por el "retraso con el que comenzó esta nueva etapa del proceso".

Con la ampliación acordada, las delegaciones tendrán dos días adicionales para continuar abordando los distintos puntos incluidos en la agenda de negociación.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

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Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.