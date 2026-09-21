María Corina considera un regreso inminente a Venezuela para contribuir a la transición en su país

Las declaraciones de la líder democrática de Venezuela. Las declaraciones de María Corina Machado a The Wall Street Journal, en las que habla de su inminente regreso a su país, han llenado de esperanza al pueblo venezolano, pues ha dejado claro que para liderar el proceso de transición es necesaria su presencia allí, ya que desde el extranjero no lo puede hacer de la misma manera.