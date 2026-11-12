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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Secuestrados por el ELN

Atención: ELN libera a funcionarios del CTI y la Fiscalía secuestrados desde hace 18 meses

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves se conoció que, tras más de 18 meses de secuestro en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, el grupo criminal ELN liberó a los agentes del CTI y la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada. Ambos hombres fueron secuestrados el pasado 8 de mayo de 2025 en zona rural del departamento de Arauca cuando se encontraban realizando labores judiciales y de protección.

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