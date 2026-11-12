Atención: ELN libera a funcionarios del CTI y la Fiscalía secuestrados desde hace 18 meses

Este jueves se conoció que, tras más de 18 meses de secuestro en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, el grupo criminal ELN liberó a los agentes del CTI y la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada. Ambos hombres fueron secuestrados el pasado 8 de mayo de 2025 en zona rural del departamento de Arauca cuando se encontraban realizando labores judiciales y de protección.