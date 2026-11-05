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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Ejército de EE. UU. revela foto de operación conjunta con 400 soldados colombianos en el Fuerte Militar de Tolemaida

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Las actividades, que se desarrollan desde principios de noviembre de 2026, abarcan múltiples áreas estratégicas de defensa y seguridad.

Más de 650 militares estadounidenses y colombianos participan en el ejercicio Southern Vanguard 2027, una operación bilateral diseñada para fortalecer la seguridad regional y la cooperación entre ambas naciones en territorio colombiano.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de sus redes sociales, el ejercicio incluye más de 250 efectivos militares estadounidenses y 400 soldados colombianos que realizan entrenamientos especializados en la base militar de Tolemaida, Colombia.

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Las actividades, que se desarrollan desde principios de noviembre de 2026, abarcan múltiples áreas estratégicas de defensa y seguridad.

El entrenamiento conjunto se centra en cuatro áreas principales: interdicción marítima, operaciones de seguridad terrestre, ciberdefensa y cooperación interagencial.

El 2 de noviembre, tropas de ambos ejércitos realizaron prácticas de seguridad táctica durante un entrenamiento conjunto contra minas, una de las actividades clave del ejercicio militar.

La base militar de Tolemaida, ubicada en el departamento del Tolima, sirve como escenario principal para estas maniobras que buscan mejorar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas regionales. Este centro de entrenamiento es uno de los más importantes de Colombia y ha sido históricamente sede de múltiples ejercicios de cooperación internacional.

El ejercicio Southern Vanguard 2027 forma parte de la estrategia del Comando Sur de Estados Unidos para mantener y fortalecer las alianzas militares en América Latina y el Caribe.

La iniciativa responde a la necesidad de desarrollar capacidades compartidas entre las fuerzas armadas de la región para enfrentar desafíos de seguridad comunes.

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Las operaciones de interdicción marítima incluidas en el entrenamiento son particularmente relevantes para Colombia, país que cuenta con costas tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, zonas estratégicas para el tráfico ilícito y otras amenazas a la seguridad regional.

El componente de ciberdefensa del ejercicio refleja la creciente importancia de la seguridad digital en las operaciones militares modernas y la necesidad de proteger la infraestructura crítica de ambas naciones ante posibles ataques cibernéticos.

Este tipo de ejercicios bilaterales se realizan periódicamente entre Estados Unidos y sus aliados en la región, como parte de los esfuerzos continuos por mantener la estabilidad y seguridad en el hemisferio occidental.

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