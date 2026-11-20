Según recientes reportes, un Boeing C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, identificado como RCH4609, llegó a Venezuela.

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La aeronave, vale detallar, está diseñada para transportar tropas, vehículos y carga militar pesada.

Varias aeronaves de transporte militar Boeing C-17 Globemaster III, pertenecientes a la Fuerza Aérea de la Unión Americana, han sido reportadas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (La Guaira).

Los aterrizajes han generado interrogantes debido a que no se ha informado oficialmente sobre el objetivo de estos vuelos.

Uno de los arribos fue registrado el 14 de noviembre del año en curso. Se trató de un avión identificado con el indicativo RCH4207 y matrícula 95-0104, que habría partido desde la Base Conjunta Andrews, ubicada en Maryland.

Posteriormente, entre el 18 y el 20 de noviembre, circularon nuevos reportes sobre la llegada de aeronaves de EE. UU. a la nación suramericana.

El Boeing C-17 Globemaster III es un avión militar de transporte estratégico utilizado por Estados Unidos para movilizar tropas, vehículos, equipos y suministros a largas distancias.

También puede participar en operaciones humanitarias y misiones de asistencia durante emergencias o desastres naturales.

La aeronave tiene aproximadamente 53 metros de longitud y una envergadura de 51,75 metros.