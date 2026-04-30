"454 presos políticos en Venezuela": la cifra que desmiente la descarada declaración del enviado de Delcy Rodríguez a EE. UU.
De acuerdo con últimas cifras de la organización Foro Penal, con fecha corte del 27/04/2026, en Venezuela hay un total de 454 presos políticos.
El balance se divide de la siguiente manera:
- Hombres: 410
- Mujeres: 44
- Civiles: 268
- Militares: 186
- Adultos: 453
- Adolescentes: 1
- Encarcelaciones 0
- Excarcelaciones: 20
- Presos recientemente reportados: 1
- Condenados: 164
- No condenados: 290
- Con nacionalidad extranjera: 41
- Paradero desconocido: 2
La mencionada instancia agrega en su reporte: "Detenciones políticas (arrestos) desde 2014 a la fecha: 19.088; p𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝗲𝘅𝗰𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀: 𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝟭𝟰.𝟬𝟬𝟬; personas aún sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad: más de 𝟭𝟭.𝟬𝟬𝟬".
Los números desmienten lo dicho por el embajador designado por el régimen de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, quien negó que en Venezuela haya arrestos ilegales y violaciones a derechos humanos.
NTN24 estuvo presente en el Aeropuerto de Miami en una celebración agridulce que contó con globos, banderas y comida venezolana pero que se vio opacada por la actitud displicente y hostil del funcionario del régimen.
La corresponsal Alessandra Martín preguntó al embajador si el régimen garantiza que ningún venezolano sería arrestado por motivos políticos o víctima de represalias por parte del régimen.
"No sigan repitiendo esas tonterías, nosotros no arrestamos a los venezolanos ilegalmente ni abusamos de sus derechos humanos, no siga repitiendo esas tonterías", sostuvo Plasencia.
Es de recordar que, hasta el momento, son incontables los registros que avalan la represión y la violación de derechos humanos por parte de la dictadura venezolana.
Seguidamente, Plasencia evitó responder por los cientos de presos políticos que aún permanecen en centros de tortura.