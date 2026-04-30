"454 presos políticos en Venezuela": la cifra que desmiente la descarada declaración del enviado de Delcy Rodríguez a EE. UU.

De acuerdo con últimas cifras de la organización Foro Penal, con fecha corte del 27/04/2026, en Venezuela hay un total de 454 presos políticos.

El balance se divide de la siguiente manera:

Hombres: 410

Mujeres: 44

Civiles: 268

Militares: 186

Adultos: 453

Adolescentes: 1

Encarcelaciones 0

Excarcelaciones: 20

Presos recientemente reportados: 1

Condenados: 164

No condenados: 290

Con nacionalidad extranjera: 41

Paradero desconocido: 2

La mencionada instancia agrega en su reporte: "Detenciones políticas (arrestos) desde 2014 a la fecha: 19.088; p𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝗲𝘅𝗰𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀: 𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝟭𝟰.𝟬𝟬𝟬; personas aún sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad: más de 𝟭𝟭.𝟬𝟬𝟬".

Los números desmienten lo dicho por el embajador designado por el régimen de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, quien negó que en Venezuela haya arrestos ilegales y violaciones a derechos humanos.

NTN24 estuvo presente en el Aeropuerto de Miami en una celebración agridulce que contó con globos, banderas y comida venezolana pero que se vio opacada por la actitud displicente y hostil del funcionario del régimen.

La corresponsal Alessandra Martín preguntó al embajador si el régimen garantiza que ningún venezolano sería arrestado por motivos políticos o víctima de represalias por parte del régimen.

"No sigan repitiendo esas tonterías, nosotros no arrestamos a los venezolanos ilegalmente ni abusamos de sus derechos humanos, no siga repitiendo esas tonterías", sostuvo Plasencia.

VEA TAMBIÉN "No existe un proceso honesto": exembajador de Venezuela en Canadá sobre la ley de amnistía de Delcy Rodríguez o

Es de recordar que, hasta el momento, son incontables los registros que avalan la represión y la violación de derechos humanos por parte de la dictadura venezolana.

Seguidamente, Plasencia evitó responder por los cientos de presos políticos que aún permanecen en centros de tortura.