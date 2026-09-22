Duro contra el crimen: De la Espriella acabó con alias 'Cholo' y advirtió fuertemente a 'Pinocho'

El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, abatió a alias “Cholo”, segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Según el mandatario, el criminal contaba con más de 15 años de trayectoria delictiva y era señalado de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica. En su mensaje, el jefe de Estado de Colombia advirtió a alias Pinocho, el máximo cabecilla de dicha banda también conocida como Los Pachenca, a quien le dijo de manera contundente: “Sigues tú”.