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Sábado, 07 de noviembre de 2026
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Paraguay

Primeras imágenes de Santiago Peña en su comparecencia ante la Fiscalía para declarar en medio de la crisis en Paraguay

noviembre 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Santiago Peña - AFP
Santiago Peña - AFP
El exjefe de Estado paraguayo entró a la Fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11H00 locales (14H00 GMT) del sábado.

El destituido y detenido expresidente de Paraguay, Santiago Peña, compareció este sábado ante la Fiscalía General del Estado en Asunción para ser interrogado en medio de la crisis bancaria desatada en el país.

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De acuerdo con informes de una fuente policial a la AFP, el exjefe de Estado entró a la Fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11H00 locales (14H00 GMT) para prestar declaración por su presunta vinculación con la crisis bancaria que afecta a la nación sudamericana.

Imágenes distribuidas por la Fiscalía mostraron a Peña asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda.

Ante la prensa local, el fiscal Christian Benítez, a cargo de la investigación, aseguró que durante la indagatoria se le expondrán hechos y pruebas y que "en el transcurso de la tarde" puede ser imputado.

Cabe mencionar que Peña, de 47 años, pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial luego de ser extraído de su residencia.

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Para este sábado también está citado a declarar el expresidente del Banco Central (BCP), Carlos Carvallo, quien permanece detenido y había trabajado para el grupo financiero Ueno Bank antes de llegar al cargo actual.

La crisis en Paraguay estalló el martes cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

Peña, del Partido Colorado, fue detenido el viernes en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado, y luego presentar su renuncia en un video en sus redes sociales.

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