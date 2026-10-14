Claudia Sheinbaum presenta decreto para eliminar contenidos violentos de redes sociales

El gobierno de México dio este miércoles un mes de plazo a redes sociales para empezar a retirar contenidos que inciten a la violencia, según un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La medida, con la que estuvieron de acuerdo las plataformas, fue anunciada luego de incidentes de violencia dentro de escuelas.

"En un mes, tienen que tener ajustados sus algoritmos, esquemas, para que bajen de sus plataformas cualquier contenido de violencia relacionado con las cuentas de niños, niñas y adolescentes", dijo Sheinbaum en su conferencia diaria tras firmar la medida.

Meta, TikTok, X, Apple y Microsoft son las empresas llamadas a cumplir con estas restricciones. De no hacerlo, dijo la mandataria, se pasará a una ley que contemple sanciones.

"No estamos prohibiendo las redes sociales (...) nosotros no queremos censurar, no se trata de censurar", dijo Sheinbaum la tarde del martes, durante un diálogo en vivo con jóvenes vía TikTok e Instagram, donde recibió comentarios y respondió preguntas.

El gobierno anunció días atrás que preparaba el decreto luego de que dos exalumnos de 18 años mataran a una subdirectora y dejaran tres personas heridas, en un ataque con armas blancas en una escuela en la norteña ciudad de Torreón.

En ese caso y otro se hallaron "similitudes" relacionadas con "un comportamiento vinculado con la comunicación a través de redes sociales", aseguró Sheinbaum.

El nuevo decreto estableció la prohibición a las plataformas digitales permitir que menores accedan a "imágenes y videos que generen o promuevan violencia en el entorno escolar, abuso, suicidio, autolesiones, ciberbullying, discursos de odio".

Las redes sociales tendrán que alertar a las autoridades "cuando identifiquen contenido que atente contra la vida".

El martes, un profesor fue asesinado a balazos dentro de una escuela en el estado de Oaxaca, pero según medios los agresores fueron hombres armados que irrumpieron en el lugar.

En México, un país golpeado por la violencia del crimen organizado, los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.

Durante la transmisión, Sheinbaum también rechazó las declaraciones de la periodista mexicana Anabel Hernández, autora de populares libros sobre los cárteles mexicanos, quien afirmó que la mandataria consume marihuana.

"Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas. Es falso, completamente falso", afirmó.