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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Malvinas

Ministro israelí pide a Netanyahu reconocer soberanía argentina sobre las Malvinas e imponer sanciones a Reino Unido

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Islas Malvinas (Canva)
Islas Malvinas (Canva)
Las Islas Malvinas, conocidas como Falkland Islands en inglés, han sido objeto de disputa entre Argentina y Reino Unido desde el siglo XIX.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, solicitó públicamente que su país reconozca la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas e imponga sanciones a Gran Bretaña por la disputa territorial que mantienen ambas naciones desde hace más de cuatro décadas.

A través de su cuenta en la red social X, Ben Gvir declaró: "Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino".

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El funcionario israelí fue más allá en sus críticas al gobierno británico, señalando que "los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino".

Esta referencia alude a las actividades de exploración de hidrocarburos que empresas británicas realizan en aguas circundantes al archipiélago del Atlántico Sur.

Ben Gvir, además, hizo un llamado directo al primer ministro Benjamín Netanyahu para que tome acción en el asunto:

"Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe".

El mensaje incluía etiquetas al mandatario israelí y al presidente argentino Javier Milei.

Las Islas Malvinas, conocidas como Falkland Islands en inglés, han sido objeto de disputa entre Argentina y Reino Unido desde el siglo XIX.

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En 1982, ambos países se enfrentaron en una guerra que duró 74 días y dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles fallecidos.

Desde entonces, el archipiélago permanece bajo administración británica, aunque Argentina mantiene su reclamo de soberanía.

Hasta el momento, ni el gobierno de Israel ni el de Argentina han emitido declaraciones oficiales sobre los comentarios de Ben Gvir. El ministro, conocido por sus posturas controvertidas, forma parte de la coalición de gobierno de Netanyahu desde 2022.

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