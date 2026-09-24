Congreso aprueba en primer debate el Presupuesto General de Colombia para 2027 con recortes a la JEP y adiciones al SENA

Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año fiscal 2027, fijado en un monto de $634,9 billones.

La propuesta presentada por el Gobierno Nacional superó la primera etapa legislativa tras intensas jornadas de concertación, logrando el aval de las mayorías parlamentarias antes de trasladar la discusión final a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

Tras la votación, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ponderó la capacidad de articulación del Ejecutivo y aseguró que la estructura del gasto responde a criterios de austeridad fiscal y sostenibilidad económica.

“Hoy las comisiones económicas conjuntas aprobaron el Presupuesto. No es un discurso. Es capacidad de contener el gasto, por eso el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó un presupuesto de la verdad. Este Gobierno no es rehén de la mermelada ni negocia partidas a escondidas; empezamos a recortar la grasa, la politiquería y la corrupción”, aseveró el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Entre las modificaciones aprobadas destaca la reducción de $170.000 millones a los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los cuales serán redirigidos al fortalecimiento operativo de la justicia ordinaria.

Asimismo, se avalaron adiciones cercanas a los $500.000 millones para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al tiempo que se incrementaron los rubros de entes de control y organismos electorales como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La discusión en las comisiones estuvo acompañada por el rechazo de las bancadas de oposición, encabezadas por el Pacto Histórico, sector que radicó una ponencia alternativa por $598,6 billones argumentando presiones inflacionarias sobre el servicio de la deuda y un incremento sustancial en las operaciones de crédito público.

El avance del Presupuesto General de la Nación en el Capitolio Nacional otorga una señal de gobernabilidad y disciplina de bancada en favor del presidente Abelardo de la Espriella. El paso de la iniciativa a las plenarias legislativas definirá la distribución definitiva de la reactivación económica.