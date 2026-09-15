"La IA tiene el potencial de matarnos a todos": exinvestigador de Google DeepMind se suma a alertas recientes sobre la IA

Bilal Chughtai, exingeniero de investigación de Google DeepMind especializado en seguridad y alineación de inteligencia artificial, ha soltado una nueva advertencia acerca de los riesgos que podrían representar los sistemas avanzados de IA y sostiene que la tecnología podría llegar a amenazar la supervivencia de la humanidad. Sus declaraciones se suman a una creciente ola de alertas que vienen de investigadores que trabajaron de forma directa en el desarrollo de estos sistemas.

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Chughtai trabajó en DeepMind en investigaciones que tienen relación con el denominado problema de alineación, que busca garantizar que los sistemas de inteligencia artificial persigan objetivos compatibles con los intereses y valores humanos. El investigador ha renunciado de la compañía en julio de 2026 y luego se incorporó a BlueDot Impact, una organización que se dedica a la seguridad de la inteligencia artificial.

Según explicó de manera pública, su preocupación principal es que las capacidades de los modelos avanzados están incrementando con mayor rapidez que la comprensión de los métodos requeridos para dejarlos bajo control. En ese contexto, aseguró que la humanidad podría enfrentarse a escenarios en los que sistemas de IA más avanzados actúen de maneras que sus desarrolladores no puedan saber antes o siquiera detenerlos.

El exinvestigador fue contundente sobre todo al referirse al peor escenario posible. Chughtai aseguró que “la IA tiene el potencial de matarnos a todos”, advertencia que fue recogida por distintos medios internacionales y que deja ver el nivel de preocupación que motivó su salida de DeepMind.

La hipótesis no significa que pueda haber en este momento una inteligencia artificial con la capacidad de acabar con la humanidad. Se trata de un escenario que está relacionado con el posible desarrollo futuro de sistemas mucho más avanzados, sobre todo aquellos que pudieran superar ampliamente las capacidades humanas en múltiples áreas.

Las declaraciones de Chughtai llegan en un momento en el que otros investigadores de laboratorios de inteligencia artificial expresaron preocupaciones similares. Jacob Coxon, quien trabajaba en Anthropic, igualmente dejó la empresa y advirtió acerca de los riesgos de acelerar el desarrollo de sistemas avanzados sin contar con mecanismos de seguridad necesarios.

El debate además llegó a los máximos responsables de varias de las principales compañías tecnológicas. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió restablecer límites y progresar con más cautela. Por su parte, OpenAI, Anthropic y Google DeepMind están manteniendo conversaciones para coordinar esfuerzos que tienen relación con la seguridad de la IA.

Chughtai sostiene que aún es posible desarrollar inteligencia artificial de forma segura, pero ve necesario que las compañías coordinen sus esfuerzos y eviten una carrera en la que la velocidad para construir sistemas cada vez más poderosos se termine imponiendo sobre las medidas de seguridad.