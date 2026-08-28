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Policía de Colombia

Así fue el rescate de una joven de 19 años que habría sido secuestrada en Maicao, La Guajira: fue localizada en una vivienda de zona rural

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescate de joven de 19 años en La Guajira - Captura de pantalla de x Policía de Colombia
Rescate de joven de 19 años en La Guajira - Captura de pantalla de x Policía de Colombia
La Policía activó un Plan Candado y desplegó sus capacidades investigativas y operativas para ubicar a la joven, quien permanecía en condiciones de cautiverio.

Una joven de 19 años que habría sido víctima de secuestro fue rescatada sana y salva por el Gaula de la Policía en Maicao, La Guajira, luego de que las autoridades activaran un Plan Candado y desplegaran diferentes capacidades investigativas y operativas para establecer su paradero.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la joven fue ubicada en una vivienda de una zona rural de Maicao, en inmediaciones de la frontera con Venezuela, donde permanecía en condiciones de cautiverio. La institución confirmó que la víctima fue liberada y puesta a salvo.

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Durante el procedimiento, las autoridades también lograron ubicar el vehículo que presuntamente habría sido utilizado para trasladar a la joven. Además, fueron incautados un arma traumática y un teléfono celular, elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte de la investigación.

Actualmente, la Policía no ha entregado públicamente detalles sobre la identidad de la víctima, las circunstancias exactas en las que se produjo el secuestro ni quiénes estarían detrás del hecho. Tampoco se ha informado de manera oficial sobre capturas relacionadas con este operativo, por lo que las investigaciones continúan para establecer quiénes serían los responsables.

Cabe resaltar que este rescate se conoce en medio de una serie de hechos relacionados con secuestros que han generado preocupación en La Guajira durante las últimas semanas.

El pasado 10 de agosto, la creadora de contenido Angie Paola Argáez Núñez, de 29 años, había sido reportada como secuestrada en zona rural de Maicao. Después de permanecer ocho días retenida, recuperó su libertad el 18 de agosto.

Un día después, el 19 de agosto, también fue liberada Leidy Daneyis Vergara Molina, de 19 años, hija del creador de contenido conocido como ‘Paisa Ayuda’. La joven había sido secuestrada en el barrio San José de Maicao y fue localizada con vida después del despliegue de las autoridades.

A estos casos se suma el del funcionario del ICBF David Rafael Rodríguez Gómez, quien fue secuestrado el pasado 30 de julio en Uribia. Este jueves, las autoridades departamentales elevaron a $150 millones la recompensa por información que permita establecer su paradero y contribuir a su liberación.

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Esta situación ha llevado a que las autoridades mantengan la atención sobre el fenómeno del secuestro y la extorsión en el departamento. De hecho, en marzo pasado, el Gaula de la Policía capturó en Maicao a un hombre conocido como alias ‘Pepi’, señalado de pertenecer al ELN y de realizar labores de inteligencia para identificar posibles víctimas de secuestro y extorsión.

Además, en junio, Ejército y Policía frustraron el secuestro de dos turistas de 24 años en la Ruta 90, en cercanías del corredor minero y el peaje de El Ebanal, en Riohacha.

Finalmente, el nuevo rescate de la joven de 19 años se suma a una serie de operaciones de la Fuerza Pública contra el secuestro en La Guajira, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás de este último caso.

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