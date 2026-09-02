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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Colombia recibe 50 toneladas de ayuda de República Dominicana para damnificados por terremoto

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Banderas de Republica Dominicana y Colombia- CANVA
Banderas de Republica Dominicana y Colombia- CANVA
El cargamento ha llegado a Cartagena y va a ser trasladado hacia Turbo para apoyar a las familias que han sido afectadas por el movimiento telúrico en Chocó.

Colombia recibió este miércoles 2 de septiembre un cargamento de 50 toneladas de ayuda humanitaria que fue enviado por República Dominicana para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La asistencia ha llegado al puerto de Cartagena a bordo del patrullero de altura Almirante Didiez Burgos, buque insignia de la Armada de República Dominicana, el cual zarpó días atrás desde Santo Domingo con los suministros que recolectaron para las zonas afectadas.

Según la información difundida por la Agencia EFE, el cargamento se encuentra compuesto por alimentos no perecederos, herramientas, medicamentos y productos de aseo e higiene personal. La Armada colombiana señaló que estos recursos van a estar destinados a las familias damnificadas por el sismo en Quibdó y otros sectores del departamento del Chocó.

La ayuda no se quedará en Cartagena. Luego de su recepción, la Fuerza Naval del Caribe de Colombia va a asumir el siguiente tramo de la operación y llevará los suministros a bordo del buque Golfo de Morrosquillo hasta Turbo, en el departamento de Antioquia, desde donde se podrá continuar su distribución hacia las comunidades afectadas.

El envío representa una nueva muestra de cooperación regional ante la emergencia que se provocó por el terremoto. República Dominicana empezó a recolectar las donaciones en un centro de acopio instalado en la Base Naval 27 de Febrero, lugar donde instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones y ciudadanos dieron los productos que finalmente se enviaron a Colombia.

Según medios dominicanos, el cargamento alcanzó las 110.530 libras, las cuales equivalen a unos 49.735 kilogramos o 50,1 toneladas. No solo tiene alimentos y medicamentos, también herramientas, insumos médicos y artículos de higiene familiar.

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La operación fue coordinada por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas dominicanas, que utilizaron al Almirante Didiez Burgos para transportar la ayuda por vía marítima. El despliegue hizo posible movilizar una cantidad considerable de suministros desde el Caribe hasta Colombia y forma parte de la respuesta internacional ante las consecuencias del terremoto.

La asistencia de República dominicana se junta a otros cargamentos que fueron enviados por diferentes países para apoyar las labores de atención y recuperación en Colombia. El Heraldo mencionó que esta nueva ayuda hace parte de las cerca de 640 toneladas que se han enviado por gobiernos como los de Estados Unidos, Israel, Argentina y El Salvador, entre otros.

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