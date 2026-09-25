El régimen de Cuba denunció este viernes 25 de septiembre que las sanciones económicas y el embargo impuesto por Estados Unidos generaron afectaciones superiores a los 36,2 millones de dólares en el sistema deportivo nacional durante el ejercicio fiscal de 2025.

Según reportes difundidos por la prensa de la isla, el bloqueo financiero impide la atracción de inversión extranjera directa en infraestructura de alta competencia, elevando de forma sustancial los costos para la compra de suministros técnicos e indumentaria especializada.

Las cifras gubernamentales señalan que la prohibición de utilizar la divisa norteamericana en transacciones internacionales obliga a las entidades deportivas del régimen a sobrepagar entre un 5 % y un 10 % sobre el valor base de los contratos para concretar importaciones.

“El escenario actual atenta contra la realización exitosa de eventos en el país y contra la presencia de clientes internacionales. La inclusión de la isla en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo ahuyenta a quien quiera contratar bases de entrenamiento o patrocinar a nuestros deportistas”, argumentaron los voceros estatales en el informe del régimen.

​A las dificultades operativas se suma el impacto derivado de las permanentes deserciones de atletas y entrenadores durante competencias en el exterior, fenómeno que según el régimen representó un perjuicio superior a los 3.600 dólares en facturación directa, omitiendo los elevados costos de formación pública invertidos en cada profesional.

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Sin embargo, analistas independientes recuerdan que la profunda crisis económica, la falta de incentivos laborales y el deterioro físico de las instalaciones de entrenamiento continúan impulsando un éxodo masivo de deportistas, lo que compromete la sostenibilidad competitiva de la isla de cara a los próximos ciclos internacionales.