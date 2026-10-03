NTN24
Sábado, 03 de octubre de 2026
Sábado, 03 de octubre de 2026
Elecciones en Brasil
Programa: La Tarde

¿Logrará Flavio Bolsonaro sorprender en las presidenciales? Así avanza el sondeo político en Brasil

octubre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Este domingo 4 de octubre se adelantarán las elecciones presidenciales en Brasil, un escenario que pone de frente dos proyectos políticos totalmente diferente. Por un lado, se encuentra el candidato de izquierda y representante del Partido de los Trabajadores, quien busca un cuarto mandato no consecutivo y se al representante de la derecha, Flavio Bolsonaro, senador del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

También le puede interesar

Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva - Fotos: AFP
Elecciones en Brasil

¿Logrará Flavio Bolsonaro sorprender en las presidenciales? Así avanza el sondeo político en Brasil

Hallazgo de narcosubmarinos en Colombia
Submarino

Golpe al Clan del Golfo: este es el lugar en el que el grupo criminal construía y escondía narcosubmarinos bajo manglares en Colombia

Apagones en Venezuela
Apagones Venezuela

Impactantes imágenes: venezolanos no soportan más cortes de luz y salen a las calles a protestar

Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Cortes eléctricos en Venezuela - EFE
Crisis en Venezuela

Aumenta la crisis venezolana: protestas por electricidad y falta de respuesta a afectados por los sismos

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y Cilia Flores intentan tumbar acusación en su contra y el Gobierno Trump se pronuncia sobre el caso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Logrará Flavio Bolsonaro sorprender en las presidenciales? Así avanza el sondeo político en Brasil

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe contra el Clan del Golfo: fue abatido cabecilla acusado de múltiples delitos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Aumenta la crisis venezolana: protestas por electricidad y falta de respuesta a afectados por los sismos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Preocupante denuncia: discriminación sistemática contra artistas judíos e israelíes en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Regimen chavista

En medio del descontento de los venezolanos por apagones, Delcy Rodríguez reconoce el pésimo estado del sistema eléctrico: “Estamos en un proceso de recuperación”

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

Régimen de Delcy vuelve a incumplir: continúa la censura a medios, mientras cierra ciclo de diálogos

Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai - EFE
Israel

Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai: "Quería asesinar a los 180 israelíes a bordo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Regimen chavista

En medio del descontento de los venezolanos por apagones, Delcy Rodríguez reconoce el pésimo estado del sistema eléctrico: “Estamos en un proceso de recuperación”

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

Régimen de Delcy vuelve a incumplir: continúa la censura a medios, mientras cierra ciclo de diálogos

Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai - EFE
Israel

Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai: "Quería asesinar a los 180 israelíes a bordo"

Foto: Gobierno de Colombia
Gobierno de Colombia

Autoridades colombianas detiene a ruso relacionado con actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos en el paro de 2021 y contactos con el ELN

Ataque en Colombia - Captura de video
Colombia

Ataque con drones en Colombia: experto en inteligencia critica el gobierno pasado y lo cataloga como "aliado del mal"

Smit Machchhar, piloto indio del vuelo de Flydubai - Foto: EFE
Piloto

Embajada india en Emiratos dice que piloto herido de flydubai está en buen estado de salud

Lula da Silva en la Asamblea General de la ONU - EFE
Asamblea General de la ONU

“La ONU está fracasando”: Lula da Silva sobre guerras en el discurso inicial de la Asamblea General

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023