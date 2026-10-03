¿Logrará Flavio Bolsonaro sorprender en las presidenciales? Así avanza el sondeo político en Brasil

Este domingo 4 de octubre se adelantarán las elecciones presidenciales en Brasil, un escenario que pone de frente dos proyectos políticos totalmente diferente. Por un lado, se encuentra el candidato de izquierda y representante del Partido de los Trabajadores, quien busca un cuarto mandato no consecutivo y se al representante de la derecha, Flavio Bolsonaro, senador del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.