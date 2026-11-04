Elecciones de Medio Término en Estados Unidos Programa: El Informativo USA ¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump noviembre 4, 2026 Por: Redacción NTN24 Su elección representa un nuevo avance del sector más izquierdista del partido demócrata. También le puede interesar Elecciones de Medio Término en Estados Unidos ¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump Donald Trump “Si yo hubiera estado en la boleta, hubiéramos ganado”: Trump no asume la derrota Delcy Rodríguez Como el rey Juan Carlos I de España a Chávez, ahora Venezuela dice a Delcy: "¿Por qué no te callas?" Cauca Terror en el Cauca: impactantes imágenes del estruendo de seis cilindros cargados con explosivos Vente Venezuela Vente Venezuela evalúa cooperación militar con EEUU en medio de cuestionamientos a Delcy Régimen venezolano Del carcelazo a la multa: El régimen no cumplió con la reforma, solo “maquilló” la Ley del Odio Compartir en: