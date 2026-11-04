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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Elecciones de Medio Término en Estados Unidos
Programa: El Informativo USA

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Su elección representa un nuevo avance del sector más izquierdista del partido demócrata.

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