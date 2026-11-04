"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Ante la ola arrolladora demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos, el estado de Florida logró resistir, pero en el distrito 27, la contienda está tan reñida que existe la posibilidad de que se realice un reconteo de los votos debido a una diferencia mínima del 0.5%. Para hablar sobre este tema, Antonio de la Cruz, analista político, conversó con el programa La Tarde de NTN24.