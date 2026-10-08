NTN24
Jueves, 08 de octubre de 2026
Jueves, 08 de octubre de 2026
Fenómeno de El Niño

La ONU alerta que el fenómeno de El Niño se intensificará en diciembre y se prolongará hasta febrero de 2027

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Fenómeno El Niño | Foto Canva
Fenómeno El Niño | Foto Canva
Este fenómeno meteorológico natural provocará un aumento de las temperaturas en gran parte del planeta, según la agencia de meteorología y clima de Naciones Unidas.

El fenómeno de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su "punto álgido" en diciembre, alertó este jueves la ONU, al advertir que podría ser uno de los más fuertes registrados desde por lo menos 1950.

Este fenómeno meteorológico natural provocará un aumento de las temperaturas en gran parte del planeta, según la agencia de meteorología y clima de Naciones Unidas, y su impacto agravará los efectos del cambio climático provocado por el hombre.

"El episodio de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre", señaló la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su boletín mensual sobre el clima estacional global.

"Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, un escenario en el cual se incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones", alertó.

El Niño, como se conoce al calentamiento de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental, es capaz de desencadenar cambios en los vientos, la presión y los patrones de precipitación en todo el planeta.

Por lo general, ocurre de cada dos a siete años y dura entre nueve y 12 meses.

o

Las condiciones oscilan entre El Niño y su opuesto, La Niña, con periodos neutros en el medio.

"Se prevé que las temperaturas de la superficie del mar en las partes central y oriental del Pacífico tropical aumenten hasta alcanzar valores sin precedentes durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026", señaló la OMM.

"Ello obedece al fortalecimiento del episodio de El Niño, que condicionará las pautas meteorológicas y afectará a economías, ecosistemas y comunidades de todo el mundo", completó.

Este pronóstico se basa en el consenso de 13 centros meteorológicos nacionales e internacionales de primer nivel.

"El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente", recalcó en un comunicado la directora de la OMM, Celeste Saulo.

"Según los pronósticos de la OMM, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100%, y podría ser uno de los episodios más intensos desde, al menos, 1950", apuntó la experta argentina.

Saulo aclaró que El Niño no agrega calor nuevo al planeta, sino que libera el que está almacenado en el océano.

"Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas. En otras palabras, hay más calor que puede liberarse", afirmó.

Temas relacionados:

Fenómeno de El Niño

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Novedades sobre el insólito y fallido caso de ejecución de Christa Pike: esta es la decisión del juez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ángel de la muerte: Así funcionan los poderosos drones MQ-9 Reaper que llegan a Colombia y Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Actualidad

Ver más
Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Régimen nicaragüense

Nicaragua en el mapa de las presiones diplomáticas: ¿Qué pasará con el régimen?

Habla ciudadano que le dijo "firmes por la patria" a Petro en vuelo - Foto captura
Gustavo Petro

Habla el ciudadano que le dijo a Petro “firmes por la patria” en un vuelo: “no hace ni la fila”

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

“El retorno de María Corina Machado a Venezuela es de un nivel de complejidad”: Rodrigo Diamanti

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Régimen nicaragüense

Nicaragua en el mapa de las presiones diplomáticas: ¿Qué pasará con el régimen?

Audiencia Nacional de España - Foto: EFE / Alejandro Betancourt
Acuerdo petrolero

Administración Trump estaría frenando investigación por lavado de dinero de Alejandro Betancourt, artífice del acuerdo petrolero con Venezuela, según El País

Lugar del accidente del avión de Chapecoense en 2016 - Foto: EFE
Tragedia

Jugadores de Chapecoense estuvieron en el lugar exacto en el que se accidentó avión que transportaba al club en 2016 en Colombia

Habla ciudadano que le dijo "firmes por la patria" a Petro en vuelo - Foto captura
Gustavo Petro

Habla el ciudadano que le dijo a Petro “firmes por la patria” en un vuelo: “no hace ni la fila”

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

“El retorno de María Corina Machado a Venezuela es de un nivel de complejidad”: Rodrigo Diamanti

María Corina Machado, premio Nobel de Paz / Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas - Fotos: EFE
María Corina Machado

Antonio Ledezma explica en NTN24 la nueva estrategia para consolidar el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Ella no se rinde"

Samuel Eto'o - Foto: EFE
Fútbol

Piden investigar al exdelantero del Barcelona Samuel Eto'o por presuntamente recibir dinero de Rusia por un partido ante Camerún

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023