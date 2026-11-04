Abogado explica lo que puede pasar con el arquero Jesús Owono, involucrado en la muerte del jugador Jesús de Miguel

El delantero madrileño del club deportivo Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, murió a los 30 años de edad en el hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, a causa de las severas complicaciones médicas derivadas de un violento impacto en la cabeza sufrido durante el encuentro de segunda división disputado el lunes ante el fútbol club Andorra. El atacante cayó descompensado tras recibir un golpe de rodilla involuntario en un balón dividido por parte del guardameta visitante Jesús Owono, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria en el césped del estadio; aunque logró ser reanimado por los servicios asistenciales y trasladado a cuidados intensivos, un irreparable deterioro neurológico durante la madrugada desencadenó su deceso, conmocionando a toda la comunidad deportiva europea y obligando a la suspensión de la jornada. Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, habló en La Mañana de NTN24 sobre este casó y aseguró: “Es evidente que actúa con peligrosidad, con temeridad, pero es improbable que se traduzca en medidas judiciales”.