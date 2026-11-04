La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

El partido demócrata toma el control de la Cámara y el Senado tras las elecciones de medio término y su posición respecto a la política exterior ha sido crítica. El senador Chris Murphy se refirió al tema de Venezuela y la presencia de Delcy Rodríguez en el poder. “La gente de Maduro sigue a cargo, un mes después no hay horario ni calendario para la transición a la democracia, los líderes de la oposición siguen en el exilio, para el pueblo venezolano nada ha cambiado, con lo único que está cumpliendo Venezuela es con darnos petróleo”, aseveró el legislador. El partido demócrata también se ha referido a Colombia y en una carta rechazó el apoyo de Estados Unidos a reanudar la fumigación de cultivos: “Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la intención de reanudar la fumigación aérea en Colombia, en medio de informes que indican que la administración de Trump ha alentado a Colombia a retomar el programa”.