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Fórmula 1

Pilotos cuestionan plan de hacer carreras más cortas para 2027 en la Fórmula 1

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 - Foto: EFE
Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 - Foto: EFE
La FIA decidió reducir a partir del próximo año el recorrido mínimo de las carreras de 305 a 290 kilómetros.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció el lunes una reducción de un 5% de la duración de los Grandes Premios de Fórmula 1 en 2027, una medida que no parece convencer de entrada a los pilotos preguntados al respecto este miércoles en Azerbaiyán.

"Tendremos los resultados de este año, pero tres vueltas antes del final", vaticinó el francés Pierre Gasly (Alpine) en declaraciones a la AFP y al diario deportivo L'Équipe.

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"Podría afectar, según los circuitos, al número de paradas en boxes y favorecer las estrategias a una parada", apuntó.

"Para algunas carreras que pueden ser largas y que desgastan, como Singapur, estará bien, pero para otras como Monza va a resultar demasiado corto. No va a cambiar gran cosa", señaló por su parte el británico George Russell (Mercedes).

La FIA decidió reducir a partir del próximo año el recorrido mínimo de las carreras de 305 a 290 kilómetros, lo que corresponde a una media de dos a tres vueltas menos.

Como la parte térmica del motor tendrá un peso algo mayor en 2027 respecto a esta temporada, el consumo de carburante aumentará y la reducción del tiempo de carrera permitirá evitar que los pilotos tengan que ir ahorrando combustible.

"¿Es algo bueno? Dependerá de la situación. A veces necesitarías tres o cuatro vueltas más para adelantar, y a veces te gustaría que hubiera tres o cuatro menos, cuando defiendes una posición. No creo que sea algo esencial", declaró el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

"Estaría dispuesto a reducir la duración de las carreras a la mitad para tener un motor mejor", añadió el cuatro veces campeón mundial, muy crítico durante este 2026 con la reglamentación sobre los motores, que son un 45% eléctricos.

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El británico Lewis Hamilton (Ferrari) querría incluso que los Grandes Premios fueran más largos.

"No creo que reducir las carreras tenga mucho sentido. Hay ya muchas carreras con una única parada en boxes y nuestro deporte está llamado a ser exigente físicamente. Aunque en algunas carreras, como Singapur, vamos al límite, deberíamos forzar a nuestros cuerpos a ir hacia ese límite. No lo vamos a conseguir reduciendo el tiempo de las carreras", señaló este veterano piloto, ganador siete veces del Mundial.

El Gran Premio de Azerbaiyán de F1 se disputa de jueves a sábado en un circuito urbano en Bakú.

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