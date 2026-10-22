Rapado y esposado: se conocen las primeras imágenes en prisión del hombre que amenazó a la primera dama de Colombia

Este jueves, un juez de la República envió a la cárcel a Juan Carlos Buriticá Suárez, el hombre que amenazó a la primera dama, Ana Lucía Pineda. El desenlace del sujeto fue quedar tras las rejas, luego de que fuera capturado un día después de publicar su agresivo mensaje.

El mandatario detalló que la captura de este hombre se llevó a cabo el pasado 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, luego de que radicaran la denuncia el día anterior (18 de octubre), a las 12:23 del mediodía.

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Luego de que el hombre fuera capturado, la justicia lo envió a la cárcel.

Buriticá deberá enfrentar un proceso judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, que fueron las imputaciones de la Fiscalía.

La decisión del juez de enviar a este sujeto a prisión se tomó con especial énfasis en el enfoque de género y con base en las pruebas recaudadas por la Policía, en especial, por el Centro Cibernético de la Policía.

“Es adecuada porque para el despacho no hay una medida menos invasiva, más relevante, de igual eficacia y, reitero, con la aplicación del enfoque de género en lo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que se le enrostran al señor Juan Carlos Buriticá”, explicó el juez al tomar la decisión de enviarlo a detención intramural.

Asimismo, por medio de las redes sociales, se conoció el primer video de este hombre en la cárcel, en el que aparece esposado mientras le están quitando el cabello.

El presidente De la Espriella afirmó que las amenazas de muerte contra la familia de cualquier colombiano son intolerables, al referirse a este episodio.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, aseveró.

Del mismo modo, indicó que su familia merece protección y que nadie tiene derecho a sembrar terror.

“Mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria!”, agregó el mandatario.

Finalmente, el presidente le dio la emblemática bienvenida a la Patria Milagro.

“En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes. ¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable!”, dijo en la parte final de su mensaje.