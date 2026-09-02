Reacciones a la relación del régimen venezolano con EEUU: “Ellos son capaces de vender a cualquiera”

El círculo cercano de María Corina Machado reaccionó a las más recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre un cambio político en Venezuela. Los dirigentes de Vente Venezuela Henry Alviárez y Omar González aseguraron que el regreso de la premio Nobel de la Paz está cada vez más cerca y que los acuerdos que actualmente se suscriben para transformar instituciones son de carácter temporal. Además, se refirieron a los presos políticos y advirtieron que la liberación de ellos no puede ser por migajas y que deben ser liberados en su totalidad y sobre Delcy Rodríguez, aseguraron que seguirá obedeciendo a Estados Unidos en busca de impunidad.