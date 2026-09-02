Delcy Rodríguez prometió mejorar la salud tras el acuerdo con EEUU: ¿Por qué no lo hizo antes?

Tras la firma de acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos, la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, destacó que el objetivo de estos acuerdos es "hacer inversiones masivas en Venezuela, impulsar la economía, reducir la inflación y mejorar la calidad de vida en el país". Para hablar sobre este tema, Carmen Beatriz Fernández, consultora política; y Walter Molina Galdi, politólogo venezolano, conversaron con el programa La Tarde de NTN24.