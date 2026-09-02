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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Delcy Rodríguez
Programa: La Tarde

Delcy Rodríguez prometió mejorar la salud tras el acuerdo con EEUU: ¿Por qué no lo hizo antes?

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras la firma de acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos, la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, destacó que el objetivo de estos acuerdos es "hacer inversiones masivas en Venezuela, impulsar la economía, reducir la inflación y mejorar la calidad de vida en el país". Para hablar sobre este tema, Carmen Beatriz Fernández, consultora política; y Walter Molina Galdi, politólogo venezolano, conversaron con el programa La Tarde de NTN24.

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