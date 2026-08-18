Trump afirmó que no hay conversaciones en curso ni programadas con el régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no hay conversaciones en curso ni previstas con Teherán e insistió en que el bloqueo de los puertos iraníes sigue vigente.

"No hay conversaciones ni diálogos en curso ni programados con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval se mantiene en pleno vigor", escribió Trump en su red social Truth.

"El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas antipersona han sido retiradas o detonadas".

Este martes por la mañana, Trump publicó un mapa que mostraba el estrecho de Ormuz como "Nuevo Territorio de EE. UU.", reiterando su amenaza de reclamar la soberanía sobre esta vía marítima vital.

La publicación se produce mientras el régimen de Irán mantiene su postura de que el paso por el estrecho permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla los compromisos contemplados en el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos destina 11 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria tras el devastador terremoto en Colombia o

Esto ocurre después de que expiraran los plazos establecidos para alcanzar un acuerdo definitivo que permita poner fin a las hostilidades.

En medio de esta escalada de declaraciones, Trump amenazó este lunes con atacar Omán si el país “se interpone” en sus objetivos. La advertencia resulta especialmente significativa debido a que las autoridades omaníes han desempeñado un papel de mediación durante las negociaciones y continúan dialogando con Irán sobre la situación en el estrecho de Ormuz.

Trump también se dirigió a Irán, instándolo a “izar la bandera blanca” y “rendirse” ante la situación provocada por la guerra iniciada en febrero, después de reconocer públicamente que no se alcanzaría un acuerdo mediante negociaciones.

Estados Unidos e Irán dejaron expirar sin avances el plazo de 60 días que habían establecido para alcanzar un acuerdo integral destinado a poner fin a la guerra en Oriente Próximo. El pacto debía contemplar, entre otras medidas, restricciones al programa nuclear iraní.