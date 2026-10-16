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Donald Trump

“Realmente conseguimos carros voladores antes que GTA 6”: así es la imagen que dejó ver la Casa Blanca de Donald Trump en el esperado videojuego

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
La cuenta oficial del Gobierno de Estados Unidos publicó una imagen de Donald Trump junto a un vehículo volador y un helicóptero, en medio de la viralización de la demostración del nuevo Tesla.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X se sumó a la conversación que ha generado la posibilidad de ver automóviles capaces de volar, luego de compartir una imagen del presidente Donald Trump junto a un vehículo futurista y un helicóptero militar, acompañada de la frase: “We really got flying cars before GTA 6”, que en español significa “Realmente conseguimos carros voladores antes que GTA 6”.

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La publicación, difundida el viernes 16 de octubre de 2026, hace referencia a Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, y a la reciente demostración del nuevo Tesla Roadster, que captó la atención de los usuarios de internet por sus sorprendentes maniobras.

En la imagen compartida por la Casa Blanca, Trump aparece caminando sobre una superficie iluminada por un atardecer, mientras un helicóptero sobrevuela la zona y un automóvil expulsa chorros de propulsión que le permiten elevarse del suelo. La composición también incluye la frase “Make America Great Again”, el conocido eslogan político asociado al mandatario estadounidense.

El contenido se difundió en medio de la ola de comentarios y memes que surgieron tras la demostración del vehículo de Tesla. Sin embargo, la imagen publicada por la Casa Blanca debe entenderse como una pieza gráfica de carácter humorístico y no como evidencia de que el Gobierno estadounidense haya presentado un automóvil volador.

La reacción de la Casa Blanca coincide con la presentación realizada por Tesla el 15 de octubre en Texas. Durante el evento, la compañía mostró una nueva versión de su deportivo eléctrico, equipado con propulsores de gas frío desarrollados con tecnología aeroespacial de SpaceX, la empresa de cohetes fundada por Elon Musk.

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En la demostración, el automóvil realizó maniobras que incluyeron giros en el aire, saltos sobre otros vehículos y un aterrizaje sobre sus ruedas. Musk aseguró que la producción del modelo está prevista para 2028, aunque todavía queda por comprobar cómo se trasladarán estas capacidades a un vehículo comercial.

Por ahora, las maniobras no significan que el Roadster pueda volar de manera sostenida como un avión o un helicóptero. La demostración mostró breves movimientos aéreos mediante sus propulsores, una característica que ha alimentado el debate sobre los límites de la tecnología automotriz.

La referencia a GTA 6 también tiene un contexto particular. El videojuego de Rockstar Games tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, según la fecha publicada en su página oficial.

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