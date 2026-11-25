La música electrónica internacional va a tener una nueva cita en América Latina en febrero de 2027. BAUM Festival anunció el cartel completo de su duodécima edición, una programación de más de 70 artistas que reunirá en Bogotá a figuras históricas del techno, exponentes del house contemporáneo y propuestas de diferentes puntos del mundo. El encuentro se hará el 12 y 13 de febrero en Corferias.

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Entre las novedades más llamativas están los debuts en Colombia de la cantante británica Sophie Ellis-Bextor y Faithless Sound System. La primera llegó al reconocimiento internacional con canciones como "Murder on the Dancefloor", que ganó popularidad entre nuevas audiencias en los últimos años. Su presentación va a llevar al festival una conexión entre el dance-pop, la música disco y la cultura electrónica de diferentes generaciones.

Faithless Sound System, por su parte, llegará bajo el liderazgo de Sister Bliss. El proyecto mantiene vigente el repertorio de Faithless, agrupación británica que es reconocida por temas como Insomnia y God Is a DJ. Su visita tiene un componente especial por el legado de Maxi Jazz, vocalista y figura emblemática del grupo, fallecido en 2022.

El cartel igualmente incluye al alemán Boris Brejcha, creador del estilo high-tech minimal; al dúo ucraniano ARTBAT, referente del melodic techno; al británico Michael Bibi y al neerlandés Chris Stussy. La programación añadirá a Jeff Mills y Kevin Saunderson, dos nombres fundamentales en la historia del techno de Detroit, además del estadounidense DJ Rush y el francés Vitalic.

La diversidad de sonidos se va a expandir al house, con artistas como Beltran, Dennis Cruz, Cinthie y Job Jobse, y al psytrance, representado por Astrix. De igual forma, habrá encuentros entre artistas en formato B2B, como Âme y DJ Tennis, Chris Liebing y SHDW, y Lars Huismann y Obscure Shape. AEREA, Kalte Liebe y Zombies in Miami participarán con presentaciones en vivo.

La edición de 2027 tendrá un cambio importante: BAUM dejará su habitual fecha de mayo para que se celebre en febrero. Cheo Cubillos, cofundador y curador del festival, detalló que el ajuste

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responde a los cambios en el calendario internacional y a la competencia por contratar artistas que también participan en grandes eventos europeos.

“En febrero estamos más pegados a festivales de la región con los que nos podemos alimentar mutuamente”, aseguró Cubillos en declaraciones recogidas por BCapital Techno. El organizador también indicó que adelantar el encuentro les permitirá mantener el nivel de programación que espera el público.

La organización además confirmó que Bogotá seguirá siendo la sede del festival, pese a las versiones acerca de una posible mudanza que tiene relación con proyectos de remodelación de Corferias. La representación colombiana va a estar a cargo de Moreno & Prieto, Felipe Orjuela y Ácido Pantera, mientras que HIVE, BCCO, RA, Mutual Rytm y Glitch serán anfitriones de escenarios.

La preventa para clientes de los Bancos Aval y dale! se inició el 25 de noviembre. La venta general se prevé para el viernes 27 de noviembre, a las 10:00 a. m., por medio de Ticketmaster.