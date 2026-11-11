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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella defiende decisión de vestir uniforme camuflado del Ejército: "honro a los héroes, policías y militares"

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
Su vestimenta provocó aplausos pero también críticas por parte de sectores de oposición.

El pasado martes las Fuerzas Militares de Colombia propinaron un nuevo golpe estratégico a las estructuras del narcoterrorismo en la región fronteriza, tras ejecutar con éxito la denominada Operación NOAH en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

En la ofensiva militar, las autoridades confirmaron la muerte de cuatro sujetos en desarrollo de operaciones y la captura de otros seis presuntos integrantes del grupo armado, además del decomiso de 7 fusiles y 15 granadas destinadas para ataques con drones.

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Allí apareció el presidente Abelardo de la Espriella vistiendo uniforme camuflado del ejército, una boina de las Fuerzas Especiales y un arma ajustada a su cintura.

Su vestimenta provocó aplausos pero también críticas por parte de sectores de oposición.

Tras esto, el mandatario respondió durante un encuentro con ciudadanos en su agenda regional en Roldanillo, Valle del Cauca.

"Tengan la certeza de que este gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria", dijo.

Y respondió a los señalamientos:

"Por eso me he visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia. Porque honro a los héroes, policías y militares. Porque no tengo otro pensamiento distinto a ayudarle a la gente que lo necesita y a libertar a nuestro país de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza y de los criminales".

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Asimismo, agregó que "he venido aquí a ofrendar mis mejores años por esta patria. No he venido a quejarme, he venido a resolver. Y estoy seguro que con la ayuda de Dios y el concurso de todos los colombianos vamos a reconstruir entre todos a nuestro país".

"Vamos a construir la patria milagro. Nos vamos a levantar de las cenizas como el ave Fénix, porque los colombianos nunca la hemos tenido fácil", finalizó.

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